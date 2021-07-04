 

“Я не знала, как с этим справляться”. Солистка Kazka страдала от травли за лишний вес

04.07.2021, 13:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Недавно группа Kazka записала саундрек к сериалу “Моя улюблена Страшко”, который является украинским вариантом сериала “Не родись красивой”. Зарицкая призналась, что была поклонницей этого сериала и отчасти понимает главную героиню, так как тоже подвергалась травле.

“Меня буллили за вес, какой-то нестандартный. И я всегда старалась переводить как-то на других, и указывать на их недостатки. Это не правильно, так нельзя делать. Но тогда я не знала как с этим справляться, потому отвечала агрессией на агрессию”, –  рассказала она.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube
Контекст:

Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек “Плакала”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.09 / Число инфицированных коронавирусом в России превысило миллион

06.07 / ФСБ изъяла 55 кг синтетических наркотиков для 12 регионов России

30.06 / Сенатор призвала обеспечить доступность реабилитации после COVID-19

09.05 / “Главное – успокоить мам”. Нацгвардейцы, проходящие службу в ООС, записали поздравление для матерей. Видео

24.11 / Во Львове пьяный полицейский не справился с управлением и влетел в детскую площадку

31.03 / Притула: Раскола в “Голосе” нет. Но есть ряд фундаментальных претензий к руководству партии

01.08 / Заменят автоматы Калашникова. Пограничники получили новые штурмовые винтовки – Госпогранслужба Украины

30.06 / Байден, возможно, потребует закрытого брифинга о связях Талибана и России

05.08 / В порту Бейрута во время взрывов находились украинские суда – аналитик

09.09 / Российский истребитель перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика