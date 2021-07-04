“Я не знала, как с этим справляться”. Солистка Kazka страдала от травли за лишний вес

Недавно группа Kazka записала саундрек к сериалу “Моя улюблена Страшко”, который является украинским вариантом сериала “Не родись красивой”. Зарицкая призналась, что была поклонницей этого сериала и отчасти понимает главную героиню, так как тоже подвергалась травле.

“Меня буллили за вес, какой-то нестандартный. И я всегда старалась переводить как-то на других, и указывать на их недостатки. Это не правильно, так нельзя делать. Но тогда я не знала как с этим справляться, потому отвечала агрессией на агрессию”, – рассказала она.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube

Контекст:

Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – Зарицкой, свирельщика Дмитрия Мазуряка и мультиинструменталиста Никиты Будаша. Самой известной композицией из репертуара группы является трек “Плакала”.

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