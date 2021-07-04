 

В желудках у коров обнаружены микроорганизмы, способные перерабатывать пластик

04.07.2021, 13:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Еще одно важное открытие, благодаря которому можно будет очищать окружающую среду, сделали австрийские ученые. Как оказалось, в желудках самых обыкновенных коров стали появляться микроорганизмы, которые могут перерабатывать даже пластик.

Микробы выделяют особые ферменты, разлагающие полимерные материалы. Напомним, что в естественной среде для разложения пластика порой необходимо более тысячи лет.

По данным статистики, только на территории Европы, где переработка пластика все-таки налажена неплохо, накопилось более 25 млн тонн таких отходов. По мнению ученых, их открытие поможет справиться с проблемой в глобальном масштабе. Главное, создать соответствующую технологию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.07 / Следователя центрального аппарата СК задержали за получение крупной взятки

26.09 / Байден сказал, чего ждет от Трампа на теледебатах

19.03 / Губернатор Магаданской области ответил Байдену стихами про русского медведя

31.10 / Ливан ввел комендантский час на фоне распространения коронавируса

16.01 / Иран поразил баллистическими ракетами цели в Индийском океане

08.06 / Бренд Opel опубликовал изображения хетчбэка Astra

24.08 / НАТО назвало заявления Лукашенко об угрозе со стороны альянса безосновательными

24.06 / Пономарев: Если бы у меня был выбор между быть голодным или петь на русском языке, я бы был в Москве

25.08 / Прокурор штата Нью-Йорк начал расследование против Trump Organization

09.09 / В суде заявили о нарушениях при выпуске горевших в больницах аппаратов ИВЛ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика