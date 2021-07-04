В желудках у коров обнаружены микроорганизмы, способные перерабатывать пластик

Еще одно важное открытие, благодаря которому можно будет очищать окружающую среду, сделали австрийские ученые. Как оказалось, в желудках самых обыкновенных коров стали появляться микроорганизмы, которые могут перерабатывать даже пластик.

Микробы выделяют особые ферменты, разлагающие полимерные материалы. Напомним, что в естественной среде для разложения пластика порой необходимо более тысячи лет.

По данным статистики, только на территории Европы, где переработка пластика все-таки налажена неплохо, накопилось более 25 млн тонн таких отходов. По мнению ученых, их открытие поможет справиться с проблемой в глобальном масштабе. Главное, создать соответствующую технологию.