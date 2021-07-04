Эксперты перечислили наиболее полезные для здоровья сорта хлеба

Британские исследователи исследовали влияние на организм тех или иных видов хлеба. Эксперты назвали сорта выпечки, наиболее полезные для здоровья человека.

Как известно, при похудении важно соблюдать правила здорового питания, ограничив потребление не только жиров, но и в большей степени углеводов. Поэтому многие люди, соблюдающие диету, уменьшают количество хлеба в рационе. Однако такой метод может быть вреден, поскольку содержащиеся в выпечке клетчатка и различные витамины и микроэлементы важны для развития и здорового функционирования органов и систем.

Чтобы получить максимальную пользу от питания и не потолстеть, следует не отказываться от хлеба, а научиться правильно его выбирать. Как это сделать, рассказали специалисты из научно-исследовательских центров Великобритании. Так, они советуют выбирать цельнозерновой хлеб. Он содержит больше питательных веществ и улучшает работу желудочно-кишечного тракта, а также существенно уменьшает риск появления сахарного диабета второго типа.

Стоит обратить внимание и на мультизерновые виды хлебных изделий. В таких продуктах пекари сочетают пшеницу с другими видами злаков: овсом, просом, ячменем, гречихой и пр. Кроме того, часто в него добавляют семена льна, тыквы, а также тмин и другие приправы.

Если человек страдает постоянными запорами, лучше выбирать при покупке хлеб из овсяной муки. Защититься от развития злокачественных опухолей поможет выпечка из льняных семян. Как пишет «Слово и дело», перечисленные сорта хлеба могут не только помочь обрести желанную стройность, но и насытить организм необходимыми витаминами и минералами.