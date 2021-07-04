В Санкт-Петербург доставили бортом санавиации заболевшую на отдыхе на Кипре девочку

Заболевшая на отдыхе на Кипре девочка была доставлена в Петербург бортом санавиации, она помещена в Педиатрический университет, информирует пресс-служба администрации губернатора города.

«11-летняя петербурженка, у которой случилось нарушение мозгового кровообращения на отдыхе на Кипре, доставлена в Санкт-Петербург бортом санавиации. У трапа самолета в Пулково ее встретил автомобиль скорой помощи. Девочку доставили в Педиатрический университет. Там ей будет проведено углубленное обследование, после которого врачи определятся с дальнейшей лечебной тактикой и примут решение о необходимости хирургического лечения», – говорится в сообщении на сайте администрации.

Губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал, что «город окажет семье всю необходимую помощь как в лечении, так и в прохождении реабилитации». Он поручил комитету по здравоохранению держать ситуацию на контроле.

Ранее сообщалось, что пострадавшую при пожаре в рязанской больнице медсестру вертолетом санавиации эвакуировали на лечение в Московский ожоговый центр имени Вишневского.