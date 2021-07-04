 

В Монголии открылся новый международный аэропорт Чингисхан

04.07.2021, 13:22, Новости дня
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В Монголии начал работу новый международный аэропорт Чингисхан, который будет обслуживать самолеты 12 авиалиний, включая российские авиакомпании «Аэрофлот» и «Ангара», информирует местное агентство Монцамэ.

По данным агентства, первый рейс из нового аэропорта в Токио осуществляет национальный перевозчик «Монгольские авиалинии», информирует РИА «Новости».

Аэропорт располагается в 50 километрах от столицы страны Улан-Батора, имеет одну взлетно-посадочную полосу и способен принимать 2 млн пассажиров в год. Территория аэропорта составляет более 104 тыс. квадратных метров.

Напомним, Роспотребнадзор рекомендовал россиянам ориентироваться на внутренний туризм.



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