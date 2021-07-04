В Крыму три реки вышли из берегов из-за сильных осадков

Три реки вышли из берегов в Крыму в результате сильных осадков, есть угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселении, сообщили местные власти.

Как рассказала глава Бахчисарайского района Республики Крым Людмила Пучкова, вышли из берегов реки Бельбек и Коккозка. «Расчищаем, откачиваем, готовы к эвакуации населения в случае необходимости», – добавила она, сообщают РИА «Новости».

В свою очередь, о непогоде также сообщили и власти Севастополя. В городе коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности. Создан оперативный штаб.

«В селе Новобобровка Байдарской долины вышла из берегов река Бага. На месте работает бригада Севавтодора, специалисты расчищают дорогу между селами Родниковое и Передовое. Движение по ней пока невозможно. По последним данным, уровень воды снизился, река вошла в русло. Эвакуация людей не требуется», – говорится в сообщении пресс-службы правительства города.

Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями (более 30 мм), грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. По прогнозам синоптиков, особенно под удар стихии могут попасть Симферополь и южный берег Крыма.

Напомним, 1 июля управление Роспотребнадзора по Крыму провело проверку воды на ряде пляжей Ялты после масштабного потопа, ведомство предложило местным властям открыть часть из них.