Долги на губах не обсохли

Доля россиян до 25 лет только среди должников микрофинансовых организаций увеличилась вдвое.

Российские коллекторы сообщили, что в текущем году банки и микрофинансовые организации (МФО) начали активнее продавать им долги россиян моложе 25 лет. А в СМИ все чаще стала появляться информация об увеличении числа молодежи среди должников. Вопрос: молодых заемщиков стало больше, они чаще других допускают просрочки или же именно их долги кредиторы продают с особым энтузиазмом?

По последнему пункту можно сразу ответить «нет». Если долг не обслуживается более 90 дней, право требований по нему реализуется законным образом, и возраст здесь не играет роли. А вот первые два пункта стоит рассмотреть подробней.

Москвичке Ирине — 23. Кредит она брала на оплату съемной квартиры, хозяин требовал сразу за полгода. Первую просрочку допустила, когда судилась с работодателем. В период локдауна именно ее, как самую неопытную, принудительно отправили в отпуск за свой счет. Небольшие накопления ушли на судебные расходы, на очередной платеж просто не хватило. «Я не думала, что долг будет расти с такой бешеной скоростью. Сама сейчас уже не рассчитаюсь. Возьму еще один кредит. Правда, в одном банке меня уже завернули. Наверное, долги мои видят. Испортить кредитную историю? Не боюсь, денег-то все равно нет».

Большинство российских должников допускают просрочку по кредитам из-за финансовых проблем — здесь все очевидно. Еще более очевидно, что ситуацию усугубила пандемия. Люди, не имевшие ранее денежных затруднений, в последний год испытывают их по полной. А в итоге кредитные обязательства имеют нынче 60% экономически активных россиян. Просроченные платежи по ссудам есть у каждого 12-го. Безусловно, не все из них образовались по вине пандемии. Но для многих она стала своего рода катализатором и вынудила занимать. Занять просто и быстро — идеальный вариант. Именно поэтому 5,5 млн россиян прошлой осенью имели микрозаймы. И как раз этот продукт наиболее интересен молодой аудитории.

«80% заемщиков привлекают кредиты до 100 тысяч рублей, — констатирует Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ). — В эту категорию как раз и входят микрозаймы, кредитные карты с невысоким лимитом и небольшие потребительские кредиты». Средний размер долга таких заемщиков — чуть более 80 тысяч. Популярен среди молодых клиентов и заем «до зарплаты». Ввиду стабильного спроса он за последнее время подрос до 8400 рублей. «Молодые заемщики чаще оформляют короткие (PDL) займы, — поясняет Алексей Передерий, директор по рискам группы компаний Eqvanta (альтернативные финансовые технологии — О. П.). — Средняя сумма при этом составляет около 7 тысяч рублей. Отчасти это объясняется более жесткими скоринговыми настройками в отношении данной категории клиентов. Из-за высокого уровня невозврата им доступны более низкие суммы на более короткий срок».

Петр Саруханов / «Новая»

Скоринг — система оценки потенциального клиента, с помощью которой можно понять, насколько аккуратно он будет выплачивать кредит. Фильтр, надо сказать, жесткий. Если рассмотреть среднего заемщика до 25 лет, то вовсе не факт, что на момент обращения в банк у него будут постоянная работа, стабильный доход, склонность к долгосрочному планированию и умение адекватно оценивать возможные риски. Скажем, если он на испытательном сроке, то в процессе скоринга получит минимум баллов в графе «стаж на нынешнем месте работы».

Да что там работа, скоринговый показатель (он складывается из разных параметров) могут подпортить фотографии в соцсетях. Или возраст. Студенты и пенсионеры, как правило, считаются наиболее рискованными заемщиками. А люди, не имеющие семьи, — менее дисциплинированными. Кроме того, кредитор может поинтересоваться, на что тратит деньги потенциальный клиент, если тот рассчитывается картой. Не добавит баллов и отсутствие кредитной истории. А ее в юном возрасте может просто не быть. И как раз из-за этогомолодые клиенты чаще всего получают отказ в банках.

Еще один проблемный пункт — микрозаймы:

если в прошлом соискатель прибегал к ним и числился в клиентах МФО, то в некоторых кредитных учреждениях это сочтут отягчающим обстоятельством.

Наконец, лишь немногие молодые заемщики является зарплатными клиентами банка. А это тоже минус в оценке.

Как ни крути, приглянуться кредитору при таких требованиях совсем непросто.

Итак, банк отказывает молодому заемщику. Тот начинает рассматривать варианты альтернативного кредитования. Например, МФО. Их в реестре Банка России в прошлом году числилось 1728, только выбирай. Для обращения к микрофинансистам у молодых людей есть целый ряд весомых причин. Во-первых, большинство из них уже получили отказ в банках. Во-вторых, подкупают менее строгая проверка, скорость оформления займа и минимальный пакет документов. Значение имеет и персональный кредитный рейтинг. Банки выдают кредиты гражданам, у которых он выше 600 баллов. А МФО рассматривают и тех, чьи показатели гораздо ниже. По факту молодая аудитория предпочитает максимально оперативный и технологичный способ получения денег.

«Молодые клиенты более охотно пользуются онлайн-сервисами кредитования, — утверждает Алексей Передерий. — Но при этом уровень невозврата по ним также выше, чем по более возрастным заемщикам». А здесь все просто: доступность сервиса порождает желание воспользоваться им вновь и вновь. Да и привычку перехватить никто не отменял. Поэтому аудитория МФО-онлайн молодеет. Привлекательный для молодежи финансовый продукт обеспечивает ее приток.

Но есть и другой значимый фактор: при любых экономических трудностях наиболее уязвимыми в трудовых отношениях становятся наименее опытные, то есть молодые сотрудники. Именно они не имеют достаточных накоплений. Любая непредвиденная ситуация, как в случае с пандемией, ударяет по молодым сильнее. Прошлым летом россияне до 30 лет стали самой значительной категорией заемщиков МФО. Резкий подъем случился, когда ввели режим самоизоляции, а у молодежи не оказалось подушки безопасности.

К тому же на привлечение молодых клиентов работает целая армия усердных криэйторов: «С помощью веб-займа у вас есть возможность создать или без особого труда исправить свою кредитную историю. Мы поможем вам быстро восстановить репутацию добросовестного заемщика». А помимо этого, обещают улучшить статус в глазах кредитных учреждений, распространив по городам и весям информацию о том, что вы невероятно ответственны. Прибавьте к этому круглосуточный режим работы сервисов по предоставлению денег, возможность обратиться к ним с любого мобильного устройства и, наконец, скорость. Деньги за 15 минут — это мощный аргумент. При столь привлекательных условиях вопрос возврата отодвигается на второй план. А потом еще раз отодвигается. И еще…

Фото: РИА Новости

Молодых заемщиков в портфелях МФО становится больше. Как следствие — растет и количество молодых должников. Зависимость здесь прямая. Кроме того, увеличиваются размеры долгов. В НБКИ эту мысль подтверждают цифрами. «Средний размер действующих кредитов повысился за год незначительно, — поясняет Алексей Волков. — При этом средний размер задолженности для всех категорий заемщиков вырос сильнее — с 213,8 до 234 тысяч рублей». В результате многие клиенты МФО имеют от одной до трех просрочек по разным видам финансовых продуктов. По микрозаймам «до зарплаты» они составляют почти 44%.

«Среди всех наших должников, допустивших глубокую просрочку кредита, 21% составляют клиенты моложе 25 лет, — говорит Алексей Передерий. — Молодые заемщики чаще уходят в просрочку и в полный невозврат, чем более возрастные клиенты». Некоторые представители молодой аудитории реально считают, что просроченный кредит спишут сразу по истечении срока исковой давности. А каждый 20-й должник планирует признать себя банкротом, поэтому не платит. Пример: 28-летний житель Самары Олег некоторое время назад взял в банке кредит на покупку машины. Буквально через год увеличил заем и приобрел автомобиль классом выше. Затем неожиданно уволился с работы.

— Уволился, потому что польстился заработать сразу и много, — объясняет один из друзей должника. — Есть у нас такие компании из разряда «вложи 300 рублей и заберешь 300 тысяч». Он пошел туда, а дальше платить по кредиту уже не мог. Продал машину. Но долг не закрыл. А сейчас родственникам звонят, предлагают: не хотите ли вы помочь финансово или выплатить за него кредит полностью? Сначала это было раз в несколько дней, вежливо, — видимо, из банка. А сейчас звонят уже через день. Должен под 800 тысяч.

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С сентября 2020-го, когда в РФ появилась внесудебная процедура банкротства, ее начали почти 3000 россиян. Она позволяет за полгода бесплатно списать неподъемные долги. Но воспользоваться этим механизмом могут лишь те, кто задолжал от 50 до 500 тысяч рублей. И лишь при условии, что судебные приставы не нашли имущества, за счет которого можно погасить долг. В остальных случаях — только через суд.

Банкротство — лишь один из вариантов закрыть кредитную историю. Не самый, к слову, распространенный среди молодых. Гораздо чаще, по данным президента СРО «Национальная ассоциация коллекторских агентств» (НАПКА) Эльмана Мехтиева, они прибегают к другому способу — к помощи близких.

С 1 июля Центробанк ужесточил регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов. А именно — повысил надбавки к коэффициентам риска. Все потому, что за кризисный год люди стали хуже платить по банковским займам, для ежемесячной оплаты кредита им приходится занимать деньги. Замкнутый круг. И как следствие — долги.

А они, надо сказать, пользуются спросом. Еще недавно банки продавали лишь старые долги. Сегодня же на регулярной основе выставляют на торги свежие — как раз такие наиболее интересны коллекторам. Банки и МФО на законных основаниях могут предлагать их другим кредиторам, коллекторам, физическим лицам. Конечно, при условии, что клиент дал отдельное согласие на передачу долга.

Самый главный, пожалуй, вопрос — как ведут себя, попав в должники? Специалисты Первого коллекторского бюро (ПКБ) работали с молодым человеком 24 лет, у которого было четыре просроченных ссуды в МФО и кредит в банке. Доход он имел непостоянный, работу менял часто. Во время пандемии и вовсе стал безработным. Остался без денег, но от контакта не уходил. А когда возникала возможность, платил. Видя столь явное желание рассчитаться, коллекторы «заморозили» платежи должника до той поры, пока он не найдет работу. «По нашему опыту, — говорит управляющий директор ПКБ Павел Михмель, — можно сказать, что молодежь более активна в работе со своей просроченной задолженностью. С возрастом создаются семьи, и многие финансовые планы можно воплотить только с помощью заемных средств, что требует хорошей кредитной истории. Молодые должники — более гибкие, они готовы исправлять ошибки».

Размер просроченной задолженности у заемщиков до 25 лет в четыре раза ниже, чем в среднем по рынку.

Ольга Путилова

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