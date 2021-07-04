 

Свекла и морковь стали самыми прибыльными инвестициями в 2021 году

04.07.2021, 12:51, Разное
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Эксперты Высшей школы экономики(ВШЭ) назвали самые выгодные продукты для инвесторов в 2021 году. Наибольшую прибыль принесли золото, биткоин, свекла и морковь.

– Пандемия коронавируса сильно изменила фондовый рынок, те решения, которые приносили прибыль вчера, сегодня уже не актуальны. Например, средняя доходность облигаций на российском фондовом рынке составила 10 % годовых, акции крупнейших отечественных компаний могли принести инвесторам порядка 20 %. А вот свекла и морковь подорожали за год почти в четыре раза, это просто астрономические цифры, такую прибыль может принести только оружие и наркотики. Я лично знаю человека, который приобрёл несколько тонн свёклы в прошлом году, а недавно продал. В итоге, он получил более десяти миллионов рублей чистой прибыли. Биткоин и золото тоже выросли, но ни в какое сравнение с овощами они не идут, – заявил заместитель директора Института конкурентной политики и регулирования рынков ВШЭ Олег Москвитин.

В ближайшее время крупнейшие российские брокеры планирует предложить клиентам инвестиционные портфели, включающие свёклу, морковь и другие овощи. По прогнозам экспертов их доходность может составить более 100 % годовых.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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