 

За шесть лет Нацполиция Украины раскрыла более 500 тыс. преступлений – Аваков

04.07.2021, 12:41, Новости дня
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По его информации, средний возраст украинского полицейського – 36 лет.

“36 – это возраст свершений и развития, готовности к росту и открытости для новых технологий! Это крайне сложная задача – построить новое на базе старой, крайне разбалансированной системы, удерживая баланс, не теряя эффективности, сохраняя опыт настоящих специалистов”, – отметил он.

По словам Авакова, шесть лет – мало для нового правоохранительного органа, предоставляющего обществу сервис, которого раньше не было в стране.

За шесть лет Нацполиция раскрыла более 562 тыс. преступлений, провела почти 10 тыс. спецопераций и освободила 129 заложников, была прекращена деятельность более 1400 преступных групп.

Аваков также отметил, что за это время:

было изъято 23 т  наркотиков общей стоимостью 11 млрд грн;
выявлено свыше 30 тыс. киберпреступлений;
изъято более 38 тыс. единиц оружия и девять тонн взрывчатки;
найдено и возвращено родителям более 66 тыс. детей;
обеспечена безопасность при более 360 тыс. массовых мероприятий, в которых приняли участие около 100 млн граждан.

Министр также сообщил, что с 2015 года 56 тыс. полицейских несли службу в зоне АТО/ООС.

Фото: Арсен Аваков / Facebook
Контекст:

В Украине в 2015 году стартовала полицейская реформа. 2 июля Верховная Рада приняла закон “О Национальной полиции”. 7 ноября того же года он вступил в силу: в Украине была официально создана Национальная полиция и ликвидирована милиция.

Патрульная полиция начала работу 4 июля 2015 года. Киев стал первым городом, где она появилась. На сегодняшний день патрульную полицию внедрили более чем в 30 городах страны.

С 2018 года 4 июля в Украине отмечают День Национальной полиции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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