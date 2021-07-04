Дантес объяснил, почему не хочет Потапа в продюсеры и за что ненавидит свой день рождения
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“Я ненавижу свой день рождения, потому что он летом. Думаю, все, кто родился летом, не любят свой день рождения. Потому что с детства никого нет: кто-то уехал в деревню, кто на море, и ты никого не можешь пригласить”, – сказал он.
От ответа на вопрос о том, кто в их семье с Надей Дорофеевой зарабатывает больше, певец уклонился. Зато рассказал, почему не хочет, чтобы его продюсером, как и у супруги, стал Потап.
“Я еврей. И когда я могу зарабатывать сам деньги, мне это больше нравится. Если можно в гения поп-музыки Потапа брать какие-то советы бесплатно и на этом зарабатывать… Ну, спасибо, Леша, кланяюсь в колени. Спасибо за это”, – отметил исполнитель.
ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube
Контекст:
Владимир Дантес (настоящее имя – Владимир Гудков) в 2008 году вместе с украинским артистом Вадимом Олейником победил в проекте “Фабрика звезд – 2”, создав дуэт “Дантес & Олейник”. После распада дуэта в 2015 году Dantes начал сольную карьеру.
Артист женат на украинской певице Dorofeeva (Надя Дорофеева), экс-солистке группы “Время и Стекло”. Пара зарегистрировала брак в 2015 году.
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