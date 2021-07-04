Нардеп Гончаренко: Введение акциза на “зеленую” энергию значительно ухудшит регуляторную среду для деятельности производителей

“Иностранные инвесторы еще с 2014 года осуществляли инвестиции в источники возобновляемой энергии в Украине. Но за последний год ситуация значительно ухудшилась”, – написал он.

Политик сообщил, что в этой сфере есть три важных пункта, требующих немедленного решения, первым он назвал необходимость отказаться от внедрения акцизного налога на продажу электроэнергии, полученной из альтернативных источников энергии.

“Введение такого налога значительно ухудшит регуляторную среду для деятельности производителей ВИЭ. Во-вторых, новый “акциз” противоречит меморандуму, который был подписан между государством и инвесторами”, – прокомментировал Гончаренко.

Второй и третий пункты – обеспечение текущих выплат производителям “зеленой” электроэнергии и погашение уже накопленной задолженности перед ними, написал он.

Нардеп считает, что для выполнения последнего пункта Рада должна принять законопроект о возмещении задолженности инвесторам и предоставлении государственных гарантий для содействия привлечению кредитов от национальных и международных финучреждений для НЭК “Укрэнерго”.

“Также важно утвердить национальный план действий по увеличению доли ВИЭ до 2035 года. Кроме Зеленского и Шмыгаля, направил запрос министру финансов [Сергею] Марченко, председателю Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, [Валерию] Тарасюку и председателю комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики [Даниилу] Гетманцеву. Надеюсь на ответную реакцию и быстрое решение проблемы”, – подытожил Гончаренко.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/4251154958257042

Контекст:

2 июня Кабинет Министров подал проект закона №5600, который в том числе предусматривает введение акцизного налога на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии. 1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении.

В Европейском банке реконструкции и развития считают, что планы Кабинета Министров Украины ввести акцизный налог на “зеленую” электроэнергию неблагоприятно скажутся на развитии возобновляемых источников энергии в Украине.

Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей назвали этот законопроект “попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики”.

В то же время существующие задержки с оплатой производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии уже угрожают дальнейшему развитию этой отрасли в Украине, отмечается в принятой в середине февраля резолюции Европейского парламента.

Международная торговая палата обращалась к властям Украины с требованием выплатить долги за “зеленую” энергию.

“Укррудпром” проанализировал судебный реестр и выяснил, что на 7 октября прошлого года компаний, которые подали иски к ГП “Гарантированный покупатель”, было уже более 50, общая сумма ущерба по исковым заявлениям на тот момент превысила 630 млн грн.

По информации “Главкома”, иск против Украины подала в том числе компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, об этом иске стало известно 28 апреля 2021 года. Компания заявила, что ГП “Гарантированный покупатель” заставило дочерние компании Modus Energy подписать дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов.

Modus Energy рассматривает это как инициирование процедуры расторжения договора купли-продажи “зеленой” энергии, который заключен до 2030 года. Истец просит арбитражный суд признать, что Украина нарушила требования статей договора к Энергетической хартии, обязать страну выплатить проценты на суммы убытков, начисленных арбитражным судом, и обязать оплатить все судебные издержки.

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