Британские ученые представили эффективное средство для обеззараживания воды

Как пояснили ученые из Кардиффского университета (Великобритания), новое открытие им удалось сделать случайно. Группа исследователей работала над получением нового катализатора для производства перекиси водорода.

Но в какой-то момент специалисты поняли, что случайно создали эффективное средство для быстрого обеззараживания воды. Для того чтобы провести процесс, необходим линь найденный катализатор и немного электрического тока.

Исходным материалом может быть любая пресная вода, хотя бы даже из болота, говорят ученые. На выходе вы получите чистую питьевую. По мнению разработчиков, их изобретение поможет решить проблему питьевой воды во многих регионах мира, так как существующие средства обеззараживания и очистки дороги и малоэффективны.