 

В Китае хотят создать новую материю при помощи лазера

04.07.2021, 12:38, Новости дня
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Пока только не совсем понятно, где китайцы возьмут столько энергии. Ведь заявленная мощность лазера составит 100 петаватт, а это в 10 тысяч раз больше, чем могут производить все электростанции на нашей планете.

Однако именно благодаря такому мощному лазеру китайские ученые из Шанхая хотят попытаться создать новый вид энергии. В данный проект трудно не поверить, ведь в распоряжении китайских специалистов уже есть лазер на 10 петаватт.

По словам экспертов, проект вполне может оказаться успешным. По крайней мере, он полностью соответствует теории Эйнштейна о массе и энергии, из которой состоит материя. В Китае утверждают, что сверхмощные лазер уже существует, так сказать, на бумаге.



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