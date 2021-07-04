В Китае хотят создать новую материю при помощи лазера

Пока только не совсем понятно, где китайцы возьмут столько энергии. Ведь заявленная мощность лазера составит 100 петаватт, а это в 10 тысяч раз больше, чем могут производить все электростанции на нашей планете.

Однако именно благодаря такому мощному лазеру китайские ученые из Шанхая хотят попытаться создать новый вид энергии. В данный проект трудно не поверить, ведь в распоряжении китайских специалистов уже есть лазер на 10 петаватт.

По словам экспертов, проект вполне может оказаться успешным. По крайней мере, он полностью соответствует теории Эйнштейна о массе и энергии, из которой состоит материя. В Китае утверждают, что сверхмощные лазер уже существует, так сказать, на бумаге.