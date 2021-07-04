Клубника может защитить организм от инфекций

Медики заявили, что клубника за счет своих свойств способна защитить организм человека от различных инфекций. Этот плод является одним из самых популярных летом. В нем содержится множество минералов и витаминов.

Клубнику рекомендуется употреблять в рамках средиземноморского типа питания. В особенности она полезна в сезон. По словам диетолога Семиха Уресина, этот продукт защищает от инфекций, поэтому его очень актуально употреблять в период пандемии. Клубника воздействует не только на сам вирус, но и на грибки, а также бактерии. Кроме того, плод славится антиоксидантным действием.

Клубнику стоит включить в рацион людям, которые хотят похудеть. Продукт подавляет рост жировой ткани. Посредством его употребления можно лучше контролировать массу тела и поддерживать физическую форму. За один прием можно съесть максимум 12 ягод среднего размера.

Клубника способна обеспечить профилактику сахарного диабета. Она замедляет усвоение глюкозы после очередного приема пищи. К тому же она снижает выбросы сахара. По словам медиков, этот плод защищает от развития онкологии. Продукт препятствует стремительному распространению по организму раковых клеток.

Посредством употребления клубники можно предотвратить сердечные патологии. Именно они занимают первое место во всем мире по смертности. Среди факторов риска врачи выделяют гипертонию, сахарный диабет. В клубнике содержатся фенольные соединения, питательные вещества и антиоксиданты, нормализующие работу сердца, пишет портал «Слово и дело».