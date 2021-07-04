Эксперты назвали ТОП-6 самых выносливых кроссоверов с атмосферными двигателями

Эксперты журнала «За рулём» перечислили самые выносливые кроссоверы с атмосферными двигателями. В ТОП-5 попали машины производства Японии, Франции и Южной Кореи.

Среди различных разновидностей автомобилей наибольшей надежностью отличаются кроссоверы. По мнению специалистов, самым выносливым из внедорожников можно назвать Outlander от японской корпорации Mitsubishi. Его 2,0-литровая силовая установка 4В11 оснащена системой регулировки фаз Mivec. При этом она неприхотлива, что делает транспортное средство удобным в эксплуатации. Кроссовер может работать на бензине АИ-92, а его ресурс составляет более 300 тысяч километров.

Серебро в рейтинге получило еще одно произведение автопрома Страны восходящего солнца, Nissan X-Trail. Его базовый двигатель MR20DD на 2 литра дает возможность использовать автомобиль без явных проблем не менее 180 километров пробега.

Бронзовая ступень от экспертов досталась CX-5 от Mazda во втором поколении. Моторы объемом в 2 и 2,5 литра серии SkyActiv дают высокую мощность и комфорт вождения. При этом если ранее в машине имелись некоторые неполадки с «двойным» пуском и масляным насосом, то сейчас производитель исправил все недочеты. Из-за сложной конструкции и высокой степени сжатия авто требуется качественное и своевременное обслуживание.

Четвертую позицию в списке самых надежных кроссоверов занял французский Duster от Renault. На рынке есть модели с 1,3- и 1,6-литровым силовым агрегатом, однако именно второй вариант-атмосферник выделили эксперты. Серьезный расход масла при езде отмечается в этой модели только по прошествии не менее 120-150 километров, что является хорошим показателем. Всего же авто рассчитано на порядка 300 тысяч километров.

Южнокорейский внедорожник Kia Sportage занял последнее место в ТОП-5. Его мотор G4NA в четвертом поколении машины показывает не менее 200 километров пробега без серьезных неполадок.

Источник: www.zr.ru