 

Пациенты с индийским штаммом коронавируса жалуются на расстройства ЖКТ

04.07.2021, 12:36, Разное
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Пациенты, страдающие индийским штаммом коронавируса, начали жаловаться на расстройства ЖКТ. Этот симптом является отличительным при выявлении данной разновидности COVID-19.
Все чаще люди с подозрением на индийский штамм коронавируса начинают жаловаться на проблемы с ЖКТ. У большинства из них присутствуют боли в животе и диарея. Вместе с данными симптомами начинают давать о себе знать первичные признаки инфекционного заболевания. Среди них лихорадка, мышечная боль, повышение температуры.

В последнее время все чаще диагностируется штамм под названием «Дельта». Именно его характеризуют симптомы ЖКТ. Аналогичного мнения придерживается иммунолог Владимир Болибок. Он заявил, что именно «желудочный синдром» характерен для активно распространяющегося индийского штамма. При нем наблюдается не только диарея, но еще и рвота, пишет портал «Политэксперт».



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