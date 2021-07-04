В России выявили более 25 тысяч новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в России было выявлено 25 142 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Это значение стало максимальным за полгода: в последний раз аналогичный уровень заболеваемости наблюдался 2 января 2021 года.

При этом число выздоровевших оказалось почти в полтора раза меньше: 15 484 человек. Ещё 663 пациента не смогли побороть недуг и умерли от осложнений. Таким образом, общее число инфицированных с начала пандемии достигло 5 610 941, количество вылечившихся – 5 068 901, а умерших 137 925 человек. В настоящее время ковидом болеют 404 115 человек.

Антилидером среди регионов и субъектов России по эпидемиологической ситуации остаётся Москва. В столице за прошедшую пятницу инфекцию подхватили 7624 человека, вылечились 5747 человек и умерли 111 пациентов. Всего в городе выявлено 1 387 775 случаев заражения, 1 182 540 выздоровлений и 22 895 смертей.

На втором месте по-прежнему находится Московская область с 2696 заболевших, 1889 выздоровевших и 19 умершими. За ней следует Санкт-Петербург: в Северной столице зафиксировали 1784 новых случая заболевания COVID-19, 1151 человек справился с инфекцией, а умерли 104 заражённых. Помимо них в число регионов с наиболее напряжённой ситуацией попали Нижегородская, Воронежская и Свердловская области, а также Забайкальский край.