 

“Рассчитывает, что снова будет нужен Западу”: эксперт о непризнании Лукашенко российского Крыма

04.07.2021, 12:30, Разное
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Таким мнением поделился замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Согласно ему, белорусский лидер, судя по всему, надеется, что Россия вновь сцепится с западными партнерами и оппонентам Кремля опять понадобятся услуги Белоруссии.

По словам политолога, Александр Лукашенко ждет, что ненависть к России пересилит отношение к Белоруссии, и в какой-то момент Минск снова будет нужен и Западу и Востоку. Именно поэтому он до сих пор не признает Крым, не признает ЛДНР. За последний год, по мнению Суздальцева, президент Белоруссии не сделал ни одного шага навстречу России, “даже миллиметра”.

Эксперт добавил, что Александр Лукашенко сейчас ожидает, что Москва вновь сцепится с Западом, именно поэтому саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня стал для главы Белоруссии настоящим “безумием”. По словам политолога, Лукашенко очень боялся этих переговоров. По мнению Суздальцева, сейчас Запад “махнул” на Минск, ограничившись введенными санкциями. При этом все понимают, что дырки в этих ограничениях все же есть. Эксперт уверен: в скором времени многое на западном векторе внешней политики Белоруссии сильно удивит россиян.



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