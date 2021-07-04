Зеленский заявил о строительстве Турцией военного корабля для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Турция начала строить для Киева военный корабль, который достроят к концу 2023 года.

«Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен на Украине до конца 2023-го», – цитирует Зеленского «Интерфакс-Украина».

Кроме того, он пообещал, что Украина получит знаменитые турецкие беспилотники Bayraktar, которые должны усилить морскую авиацию. По его словам, эти современные и эффективные беспилотные летательные аппараты будут получены в скором времени. Как сказал Зеленский, украинские военные, которые будут управлять этими беспилотниками, уже завершают подготовку в Турции.

В декабре прошлого года Минобороны Украины подписало соглашение с турецкими компаниями о производстве ударных беспилотников для нужд украинской армии. Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Руслан Хомчак обещал, что в 2021 году Киев закупит еще пять турецких Bayraktar TB2.