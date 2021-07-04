Эксперты отметили снижение цен на жилье в крупнейших городах РФ впервые с прошлого года

Жилье на вторичном рынке в крупнейших городах РФ подешевело в июне по сравнению с маем, сообщили эксперты консалтинговой группы SRG.

«Впервые с прошлого года отмечается отрицательная динамика по росту цен в крупнейших городах России», – приводит сообщение РИА «Новости».

Отмечается, что в Омске стоимость жилья в июне по сравнению с маем уменьшилась на 3,65%. При этом годовой рост составил 21,18%. В Нижнем Новгороде цены за месяц снизились на 3,27%, а за год увеличились на 21,34%. В Казани жилье подешевело на 2,98% к маю, в Самаре – на 2,48%. Замыкает пятерку лидеров по снижению стоимости квадратных метров Пермь – 2,39%.

Эксперты заметили, что в Москве и Петербурге жилье за месяц подорожало на символические 0,05% и 0,24% соответственно.

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