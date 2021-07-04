 

Путин поздравил жителей Калининградской области с 75-летием региона

04.07.2021, 12:28, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Калининградской области с 75-летием со дня образования региона, отметив его значимость в укреплении позиций страны в балтийском регионе.

«Калининградская область играет значимую роль в укреплении позиций нашей страны в балтийском регионе. Она обладает серьезным потенциалом и широким спектром возможностей для привлечения крупных инвестиций, реализации востребованных проектов в сфере промышленности и АПК, экологии и туризма», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что важно уделять приоритетное внимание повышению качества жизни людей, воспитывать у молодежи бережное, уважительное отношение к природным богатствам и памятникам Янтарного края.

«Уверен, что инициатива и целеустремленность помогут вам в решении масштабных задач – на благо области и всей России», – добавил президент.



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