Алиса Фрейндлих, Татьяна Доронина и другие ныне здравствующие актрисы, носящие звание “народный артист СССР”

Почетное звание народного артиста СССР проявившим себя деятелям искусства начали присваивать в СССР начиная с 1936 года. В общей сложности его обладателями за годы советской власти стали 1006 человек. Это были люди, внесшие особый вклад в развитие театра, телевидения, цирка, кино, музыки.

Немного истории

В царской России никаких государственных званий и наград деятелям культуры не присваивалось. После социалистической революции, в 1918 году, появилось звание “народный артист”. Первым его удостоился певец Федор Шаляпин.

В 1931 году отличившимся деятелям искусства стали присуждать звание заслуженного артиста РСФСР. Звание народного артиста СССР, введенное в 1936 г., оставалось высшим признанием заслуг актеров в последующем до самого распада страны.

Первыми награжденными этим званием деятелями искусства стали актеры и основатели Московского художественного театра — Владимир Немирович-Данченко, Константин Станиславский, Качалов, Москвин. Также одной из первых звание получила Антонина Нежданова, певица Большого театра. Последними кавалерами звания стали зимой 1991 года Олег Янковский и Софья Пилявская.

В наше время актерам присваивают звание народного артиста Российской Федерации. Времени с момента распада СССР уже прошло очень много. Но многие народные артистки СССР по-прежнему здравствуют и радуют публику своим искусством.

Вера Васильева

Любимая многими актриса Вера Васильева появилась на свет в Москве 30.09.1925 года. В детстве ее часто отправляли на родину ее отца — в деревню Сухой Ручей в Тверской области.

В 1943 г. Вера Васильева решила поступить в Московское театральное училище. В 48 году она стала актрисой Театра сатиры.

За свою карьеру Вера Васильева сыграла огромное количество ролей в театре и кино. Зрителям она известна, к примеру, по картинам «Вино из одуванчиков», «Пока цветет папоротник», «Мы жили по соседству», «Женитьба Фигаро».

Первую свою награду — Сталинскую премию первой степени – актриса получила в 1948 году. Присвоена награда Вере Васильевой была за роль Насти в картине «Сказание о земле Сибирской». В последующем актриса удостаивалась и множества других престижных наград.

В 1970 году Вера Васильева получила звание народной артистки РСФСР. Народной артисткой СССР она стала в 1986 году.

Вера Кузьмина

Актриса Вера Кузьмина родилась в 1923 году в Чувашии, в деревне Яншихово-Норваши. Окончив ГИТИС, она начала работать в Драматическом театре города Чебоксары. Долгое время Кузьмина была ведущей актрисой этого театра. За 60 лет служения искусству Вера Кузьмина воплотила на сцене множество образов зарубежной и отечественной классики. В особенности актрисе удавались роли матерей.

В кино актриса практически не снималась. Звание народной артистки Вера Кузьмина получила в 1975 году.

Юлия Борисова

Юлия Борисова родилась в Москве в 1949 году. После окончания училища им. Щукина она была принята в Театр им. Вахтангова. В этом театре актриса служит уже более 60 лет, играя преимущественно главные женские роли.

В кино актриса снималась мало и больше известна широкому зрителю по ролям в тех спектаклях, которые показывались на телевидении. Это такие, к примеру, постановки, как «Город на заре», «Принцесса Турандот», «Миллионерша» и другие.

Долгие годы Юлия Борисова была депутатом ВС РСФСР. В 1985 году ей была присвоено первое звание, отметившее ее заслуги, — Героя Социалистического Труда. Народной артисткой СССР актриса стала в 1969 году.

Алиса Фрейндлих

Эта любимая многими актриса родилась в Ленинграде в 1934 году. С 1983 года она является одной из ведущих актрис Большого театра им. Товстоногова. Многие фильмы с ее участием входят в золотой фонд кинематографа России. Алиса Фрейндлих известна отечественному зрителю по таким, к примеру, картинам, как «Служебный роман», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Жестокий романс».

Звание народной артистки Алисе Фрейндлих было присвоено в 1981 году. Последним фильмом, в котором на настоящий момент снялась актриса, стала картина «На Верхней Масловке», вышедшая на экраны в 2004 году. Ее персонажем стала 87-летняя скульпторша, доживающая свой век в старой мастерской. Снявшись в этом фильме, Алиса Фрейндлих получила вторую премию «Ника» за лучшую женскую роль.

Татьяна Доронина

Татьяна Доронина родилась 12 сентября 1933 года в Ленинграде. В 1956 году она окончила Школу-студию МХАТ. После окончания института по распределению актриса была направлена в Волгоградский театр. Однако уже через год талантливую выпускницу МХАТа приняли в Театр Ленинского комсомола. В 1966 году Татьяна Доронина была принята в труппу МХАТа.

Известными работами актрисы в кино стали, к примеру, такие картины, как «Три тополя на Плющихе», «Старшая сестра», «Мачеха». Звание народной артистки СССР актриса получила в 1981 году.

Ада Роговцева

Ада Роговцева родилась на Украине, в городе Глухове, 16 июля 1937 года. В 1959 году она окончила Киевский театральный институт. Позднее актриса 35 лет проработала в КАТРД им. Леси Украинки.

В 1967 году Ада Роговцева стала членом компартии СССР. В последующем более 20 лет она была членом политбюро СССР. Звание народной артистки СССР актриса получила в 1978 году. Зрителям она известна, к примеру, по таким картинам, как «Вечный зов», «Охота на изюбря», «Тарас Бульба», «1941».

Людмила Чурсина

Людмила Чурсина появилась на свет по дороге в эвакуацию в Душанбе 20.07.1941 года. Школу она окончила с золотой медалью. Выбрав профессию актрисы, Людмила Чурсина поступила сразу в 3 театральных вуза — ГИТИС, ВГИК и училище им. Щукина.

Отдав предпочтение “Щуке”, она окончила ее в 1963 году. В последующем Людмила Чурсина работала в театре им. Вахтангова, на «Ленфильме», в ЛАТД им. Пушкина, в ЦАТСА, сыграв огромное количество ролей в театре и кино.

Зрителям актриса знакома по ролям, сыгранным, к примеру, в таких популярных фильмах, как «Туманность Андромеды», «Олеся», «Синдром дракона» и т. д. Звание народной артистки СССР Чурсиной было присвоено в 1981 году.

Инна Чурикова

Инна Чурикова появилась на свет в Башкортостане, в Белебее, в 1943 году. После окончания школы она поступила в училище им. Щепкина, которое в последующем окончила с красным дипломом. С 1965 года Инна Чурикова начала работать в театре Юного зрителя, позднее играла на сцене «Ленкома».

В кино актриса дебютировала еще студенткой. В 1960 году она сыграла в картине «Тучи над Борском». Звание народной артистки СССР Чурикова получила в 1991 году.