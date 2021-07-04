Шесть выставок июля

Куда пойти в этом месяце, чтобы получить удовольствие и почувствовать себя умным.

«7». Истории глазами пропавших детейМосква, парк Музейон, до 10 июля

Самая небольшая и тем не менее обязательная к посещению выставка-инсталляция — обязательная не только потому, что бесплатная и автор ее знаменитый Покрас Лампас, но потому, что касается всех. Ее хотели приурочить ко Дню пропавших детей. В семи больших круглых боксах-спиралях размещены тексты-монологи, написанные от лица детей, — последние в жизни молодых и совсем юных жертв насилия, которых искали, но так и не успели вовремя найти. Читать их тяжело, не зря власти долгое время оттягивали открытие, чтобы найти возможность оградить от этих текстов детей. В итоге промаркировали на входе «18+» и попросили волонтеров поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», организовавшего эту выставку, контролировать соблюдение ограничений.

Фото из соцсетей

С помощью выставки «ЛизаАлерт» пытается привлечь внимание взрослых к проблеме исчезновений, преодолеть привычную политику повседневного невнимания к происходящему вокруг. Иногда достаточно было кому-то просто обратить внимание на одинокого ребенка, бредущего по улице или пляжу неизвестно куда, — и его жизнь, возможно, была бы спасена.

Целью проекта не является сбор средств, но на сайте помимо информации о выставке есть и список необходимого для поиска пропавших людей, от батареек и бумаги до квадрокоптеров и автомобилей.

Сиена на заре РенессансаМосква, ГМИИ, до 3 октября

У любителей итальянских примитивов — страдная пора. Вслед за выставкой из музеев Умбрии в Эрмитаже настала пора Тосканы на Волхонке. Искусство XIII–XV веков привезли из Национальной пинакотеки Сиены, Государственного архива города и других тосканских музеев. Свою коллекцию сиенской живописи, развивавшейся на стыке византийского и готического, показывает и ГМИИ. Масса невиданного и редкого, в том числе «таволетты Биккерны» — расписанные дощечки, украшавшие расходные книги казначейства Сиены. Благодаря им в свое время легче разыскивались бухгалтерские гроссбухи, главным ориентиром служили изображения начальников и их мест работы. Они напоминают, как краток иногда путь от утилитарного к вечному.

Выставка «Сиена на заре Ренессанса» в ГМИИ им. А. С. Пушкина. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Заодно спуститесь и на первый этаж, в постоянные залы итальянского искусства, там показывают вещи из запасников музея.

Вышел каталог, как обычно в ГМИИ, неоправданно дорогой, но красивый.

Парк работы БродскогоПодмосковье, Талдомский район, Усадьба Арт-Веретьево, на неопределенный срок

Современные усадьбы редко обладают собственным парком, да еще и открытым для публики, и уж тем более созданным великим (без преувеличения) мастером наших дней Александром Бродским. На болотце, примыкающем к арт-усадьбе Веретьево, Бродский построил здания и беседки — есть даже остановка и обсерватория, — проложил дорожки в виде деревянных настилов. Григорий Ревзин написал для изящно изданного каталога вдохновенный текст о парках в европейской истории и РФ в частности, а также подробно разобрал все постройки. А Анна Наринская аккуратно подобрали книги для павильонов — состав библиотеки зависит от предназначения здания. Так, в домике отшельника преобладает умное, от «житейских воззрений кота Мура» до Марселя Пруста, а в Обсерватории — классика русской поэзии, включая современность.

Веретьево. Фото предоставлено автором

В итоге ты погружаешься не только в экологическое, но и общекультурное счастье, наслаждение природой легко переходит в культурный квест: с одной стороны, природа здесь бережется, потому и ходим над землей, а не по ней, то есть сохраняем оригинал, с другой — масса архитектурно-исторических аллюзий, от Палладио до Петербурга, главного русского города, построенного на болоте. А вот смысловой центр всего парка, Пантеон, библиотеки лишен — иногда лучше думать и впитывать красоту самостоятельно.

Чтобы увидеть сад, построенный Бродским, не обязательно жить в арт-усадьбе Веретьево, к которой он примыкает, пускать сюда обещают всех желающих. Ночью дорожки подсвечиваются, прогулка под звездами — впечатление редкой силы.

Веретьево. Фото предоставлено автором

Утраченные облики грядущегоСамара, Горький-центр, до 31 июля

Научная фантастика в советскую эпоху — редкая возможность поговорить о вариативном будущем. Поклонникам братьев Стругацких этого не надо объяснять, но многим интересно посмотреть экспонаты и даже их полистать. Здесь не только модель рубки звездолета с соответствующей звуковой средой (ее создали участники группы НуМыЖы), редкие иллюстрации 20-х к «Аэлите» Толстого, рисунки известного художника-фантаста Геннадия Голобокова из собрания Балаковской художественной галереи, но и издания 60-х, от «Огонька» и «Крокодила» до легендарного журнала «Техника — молодежи». Кстати, ее по-прежнему можно купить в интернет-магазинах, чем и воспользовался куратор выставки Рудольф Голубев. Он и руководит Горьким-центром, одним из самых интересных выставочных залов Самары. Он возник вместо музея-квартиры Горького — ее закрыли на ремонт в 90-е, да так и не открыли. Под шумок приватизации весь дом с музеем отошел в частные руки, судя по всему, никто сегодня не собирается бороться за возвращение музея.

В виде компенсации у Самары появился отличный выставочный зал с умными выставками — предыдущая в Горьком-центре была посвящена теме «20/20: Женский вопрос» и рассказывала о классических советских феминистках послереволюционной поры.

Печать сюрреализма. Книги из собрания Марка БашмаковаЭрмитаж, до 3 октября

Около ста изданий воссоздают историю рождения и эволюции сюрреалистического движения сквозь призму книги и печатной графики. Охват впечатляет — от иллюстраций Андре Массона и Жоана Миро, «романа в коллажах» Макса Эрнста и фотоальбома Ман Рэя до книг Сальвадора Дали (куда же без него?), Пабло Пикассо и Жоржа Брака.

Книги из собрания Марка Башмакова. Фото: hermitagemuseum.org

Особый интерес вызывают номера журнала «Минотавр», лучшего детища сюрреалистов. Издатель Скира уговаривал Андре Бретона не погружаться в дебри политики, но после начала испанской войны «Минотавр» стал радикализироваться не по дням, а по часам. В итоге не только Сальвадора Дали, но и Поля Элюара исключили из сюрреалистического движения как оппортунистов — так самые революционные течения в искусстве рано или поздно обнаруживают собственные границы.

Что еще смотреть«Ленинградский рок-н-ролл. Золотой век»Петербург, Шереметевский дворец, до 10 сентября

Фотографический эпос о легендарной эпохе русского рока 1980–1990-х годов, от Шевчука до Бутусова; в основе выставки — фотографии Валентина Барановского.

Фото: theatremuseum.ru

«Катар между морем и пустыней. Искусство и наследие»Петербург, Российский этнографический музей, до 22 августа

Около 200 экспонатов XVII–XX вв. из коллекции Национального музея Катара, собрания частного Музея шейха Фейсала бин Кассима Аль Тани, а также Матхафа — Арабского музея современного искусства.

«Красный сад» Москва, ГУМ-Red-Line, до 31 августа

Искусство паблик-арта — в галерее ГУМа и у его стен на Красной площади. Вход свободный.

Вячеслав Колейчук. Живая линияМосква, Новая Третьяковка, до 26 сентября

Ретроспектива Вячеслава Колейчука (1941–2018) — одного из самых интересных авторов послевоенной поры, лидера русского кинетизма.

«Аксаковы — Семья — Россия»Москва, Дом Остроухова в Трубниках, до 15 августа

Не всегда семейственность — зло, Аксаковы показывают, что значит хорошая наследственность.

Алексей Камчатский

— специально для «Новой»

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