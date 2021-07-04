 

“Фото не звезды, а люксовой проститутки”. Лобода в откровенном наряде оголила бедра

04.07.2021, 11:46, Новости дня
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“У всякого безумия есть своя логика”, – подписала певица снимок.

На фотографиях Лобода предстала в черном боди под пояс и такого же цвета туфлях на высоком каблуке.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

“Несите огнетушитель”, – прокомментировала softfulll.

“Бесконечные ноги. Ну реально нереальная тропикана-женщина”, – добавил osterran.

“Фото не звезды… а lux prostitution”, – считает evelinalebed.

Контекст:

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.

С конца 2015 года живет и работает в России. В дискографии исполнительницы три студийных альбома.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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