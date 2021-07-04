 

“Как вобла стала. Настя, верни прежние формы”. Каменских взволновала подписчиков своим внешним видом

04.07.2021, 11:46, Новости дня
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“Желтый костюм, желтое золото, желтое настроение”, – подписала она фото.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Класс, вы на этом фото очень похожи на Монику Белуччи”, – написала anhelina_790.

“Настя, только не худей”, – призвала marinazakharova458.

“Капец. Как вобла стала. Настя, верни прежние формы”, – пишет shevchuk5993.

Контекст:

С 2006-го по 2017 год Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в составе дуэта “Потап и Настя”.

В конце 2017-го артисты сообщили о распаде группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK, а в мае 2019 года вышла замуж за Потапа. Сейчас он является автором слов и музыки части песен из ее сольного репертуара.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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