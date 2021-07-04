 

Зеленский заявил, что украинский корвет будет достроен до конца 2023 года

04.07.2021, 11:46, Новости дня
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“Наши турецкие друзья активно поддерживают развитие корабельного состава ВМС Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен на украинской верфи до конца 2023 года”, – заявил президент.

Также, по словам Зеленского, Украина вскоре получит турецкие беспилотники Bayraktar.

Контекст:

В феврале 2017 года в Министерстве обороны Украины анонсировали возобновление государственной целевой программы по созданию нового украинского корвета для ВМС, реализуемую в кооперации с западными поставщиками вооружений. Согласно постановлению Кабмина от 22 ноября 2017 года, срок действия программы продлили на семь лет, до 2028 года, а также увеличили объем финансирования с 16,21 млрд грн до 31,93 млрд грн. В частности, в 2018 году из госбюджета должны были перечислить 1361,7 млн грн, в 2019-м – 2743,46 млн грн. В мае 2018 года тогдашний командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на государственную программу по созданию корвета не выделили денег.

Как пишет LIGA.net, в ноябре 2019 года Зеленский заявлял, что  течение девяти лет Военно-морские силы Украины получат четыре корвета проекта 58250 (серия “Володимир Великий”).

14 декабря 2020 года Украина и Турция подписали контракт о передаче технологий и производство корветов и ударных беспилотников для нужд Вооруженных сил Украины. Позже в декабре 2020 года судостроительный завод “Океан” был избран Государственным оборонным концерном Турции для реализации корветной программы Украины.

В январе 2021 года командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявлял, что украинский корвет будет заложен через несколько месяцев, писал “Милитарный портал”.

В феврале “Милитарный портал” сообщал, что на строительство корвета ВМС Украины в этом году выделили 3,8 млрд грн. По данным портала, деньги пойдут на финансирование строительства корвета типа Ada, разработанного в Турции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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