 

В компании Eviation создают совершенный электросамолет

04.07.2021, 11:44, Новости дня
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Как сообщили представители компании Eviation, к четвертому кварталу текущего года они смогут представить новую модель электрического самолета, которая будет полностью соответствовать потребностям потенциальных клиентов.

Воздушное судно передвигается в воздухе, используя только электрическую энергию от аккумуляторов. Достижением инженеров является то, что они сумели преодолеть жесткие ограничения по весу и дальности полета.

Так, новый электросамолет сможет взять на борт до девяти человек, а пролететь на одном заряде батарей он сможет целых 800 километров. В данный момент заканчиваются испытания, а еще перед официальной презентацией нужно пройти сертификацию воздушного транспортного средства.



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