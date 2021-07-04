В компании Eviation создают совершенный электросамолет

Как сообщили представители компании Eviation, к четвертому кварталу текущего года они смогут представить новую модель электрического самолета, которая будет полностью соответствовать потребностям потенциальных клиентов.

Воздушное судно передвигается в воздухе, используя только электрическую энергию от аккумуляторов. Достижением инженеров является то, что они сумели преодолеть жесткие ограничения по весу и дальности полета.

Так, новый электросамолет сможет взять на борт до девяти человек, а пролететь на одном заряде батарей он сможет целых 800 километров. В данный момент заканчиваются испытания, а еще перед официальной презентацией нужно пройти сертификацию воздушного транспортного средства.