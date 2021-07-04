 

Группа исследователей рассказала о способностях человека путешествовать во времени

04.07.2021, 11:44, Новости дня
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Ученые из Франции и Голландии провели ряд исследований при участии добровольцев, которые ожидали серьезных хирургических операций. К своему удивлению, они обнаружили, что многие люди способны перемещать свое сознание в будущее. Причем, речь идет не об обычных мечтаниях или предположениях о том, что будет дальше.

Оказалось, что человек действительно способен мысленно путешествовать во времени. Разумеется, речь не идет ни о каком физическом перемещении.

Доказательством послужила фиксация определенных сигналов в нейронной системе человеческого мозга, которые возникали без видимых раздражителей. Впрочем, эти самые раздражители затем появлялись в будущем, говорят ученые. Каков механизм мысленных путешествий, пока неизвестно. Но это может стать темой для будущих исследований.



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