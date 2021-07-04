Беременная Лиза Арзамасова переболела коронавирусом

Популярная российская актриса театра и кино Лиза Арзамасова переболела коронавирусом. Об этом пояснил режиссер Сарик Андреасян, в фильме которого снималась звезда сериала «Папины дочки».

Арзамасова переболела коронавирусом, будучи уже беременной. Несмотря на заражение артистки COVID-19, режиссер не стал менять ее на кого-то другого. Съемки проекта уже были назначены. Арзамасова позвонила Андреасяну и предупредила о беременности. Он заявил, что этот факт будет обязательно учтен. Потом Арзамасова позвонила еще раз и сообщила, что заразилась коронавирусом. Команда проекта заявила, что в этом нет ничего страшного.

Полгода назад актриса вышла замуж за олимпийского чемпионата и тренера по фигурному катанию Илью Авербуха. Предполагаемая дата родов Арзамасовой пока не раскрывается, но не исключено, что она подарит наследника спортсмену уже этим летом. Актриса рассказывает, что беременность протекает легко, ее не тянет на соленое, но она бы не отказалась от жареной картошки с салом.

Источник: www.ntv.ru