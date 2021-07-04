Мария Аронова объяснила, почему руководство МХАТа подставило Ольгу Бузову

Известная российская актриса театра и кино Мария Аронова считает, что руководство МХАТа имени Горького подставило Ольгу Бузову. Она объяснила свою точку зрения в ходе общения с журналистами.

11 июня состоялся премьерный показ спектакля «Чудесный грузин», где Ольге Бузовой досталась роль Беллы Шанталь. После того как артистка дебютировала на сцене МХАТа имени Горького, коллеги по цеху начали ее критиковать. Несмотря на то, что с момента премьеры прошел уже месяц, обсуждения этой темы не утихают. В адрес экс-ведущей «Дома-2» высказались многие деятели культуры, в том числе режиссер Никита Михалков.

По словам Марии Ароновой, режиссер МХАТа имени Горького знал, насколько громким будет появление Бузовой на сцене театра. В связи с этим он и пригласил теледиву исполнить одну из ролей. Целью данного решения было улучшение показателя продаж билетов на постановку, поскольку у ведущей очень много поклонников.

Аронова считает, что сейчас имеется проблема театральных режиссеров. В их руках даже профессиональные актеры могут превратиться в безвольную «биомассу». Сейчас постановщики стараются любыми методами удивить пришедших зрителей, но порой некоторые забывают, что работают в сфере искусства, а не занимаются созданием ярмарочных шоу.

Источник: popcake.tv