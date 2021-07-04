 

В текущем квартале ожидается выход смартфона OnePlus 9T с камерой Hasselblad

04.07.2021, 11:42, Разное
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В текущем квартале новый флагман с качественной фото-видео-камерой намерена выпустить компания OnePlus. 9T станет мощным девайсом, который китайский производитель выпустит в коллаборации с брендом оптики Hasselblad.
Современные смартфоны получают все более прогрессивные технологии, превратившись из обычных коммуникационных устройств в мини-компьютеры. Стремительно развиваются и их фото-видео-камеры, а в последнее время многие производители смартфонов заключают договора с передовыми марками оптики. Так, уже известно о сотрудничестве Sony, Nokia, Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi с Leica, Zeiss и Kodak. Сейчас в Сети опубликовали информацию о выпуске подобной новинки корпорацией OnePlus. 9T оборудуют качественными сенсорами от Hasselblad, что существенно повысит возможности съемки.

Кроме оснащения сверхтехнологичной камерой, устройство также получит фирменную оболочку ОС ColorOS 11. Экран Samsung E4 формата AMOLED имеет разрешение Full HD+, а частота обновления изображения на нем достигает 120 Герц. Мощность и продуктивность гаджету обеспечивают однокристальная мобильная платформа с восемью ядрами с частотой до 2,84 Гигагерц. Процессор усиливают ускоритель графики Adreno 660, модем Snapdragon X60 для работы в сетях пятого поколения и емкий чип оперативной памяти.

Инсайдеры уверены, что камера аппарата состоит из четырех модулей, главный из которых, марки Hasselblad, имеет разрешение в 198 миллионов точек. Дополняют огромного размера объектив менее крупные датчики. Фронтальный датчик здесь, скорее всего, поместят в вырез на дисплее вверху слева. Остальные подробности смартфона относительно грядущей новинки раскроют ближе к выходу на рынок уже в этом квартале.

Источник: 3dnews.ru



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