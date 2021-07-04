 

“Это эвакуация, это последний день Помпеи”: Суздальцев о продаже Лукашенко белорусских ресурсов

04.07.2021, 11:36, Разное
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С таким заявлением выступил замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. По его словам, сейчас Александр Лукашенко обеспокоен, где взять деньги, поэтому бешеными темпами вырубает Беловежскую пущу и вывозит древесину на Запад.

Эксперт отметил, что президент Белоруссии проговаривается, что хотел бы вывозить в еще больших объемах, мол иначе террористы придут и уничтожат. По мнению политолога, в итоге белорусское руководство вырубит и продаст всю доступную древесину в стране.

Видео, на которых видно, как в Европу из Белоруссии сейчас уходят целые составы с лесом, по словам Суздальцева, напоминают эвакуацию, когда грабят абсолютно все, “до последнего спичечного коробка”. В последний раз в белорусской истории такое было во время фашистской оккупации, когда вырубался весь лес, который был. Происходящее в Белоруссии сейчас эксперт назвал последним днем Помпеи.

Накануне белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе своего выступления, приуроченного Дню независимости республики, заявил, что раскрыл некий заговор, согласно которому, некие террористические группы планировали поджечь лесозаготовительную технику в Белоруссии.



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