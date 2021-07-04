Москвичам пообещали 30-градусную жару на следующей неделе

На следующей недели Москву ожидает 30-градусная жара, знойный антициклон продержится семь суток, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Предстоящая неделя в Центральной РФ пройдет под знаком непререкаемого господства скандинавского антициклона, центр которого уже к среде окажется над столичным регионом…Так, например, если начало недели, в условиях солнечной погоды, стартует с дневной температуры плюс 22-27, то к середине потеплеет до плюс 25-30, а к выходным жара усилится до плюс 28-33. Температура воздуха ночью повысится с плюс 14-19», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, москвичей ожидает погода «миллион на миллион» – это практически ясное небо, идеальная видимость и ослабление ветра до штилевого, благодаря чему температурный фон к концу недели окажется на 5-7 градусов выше положенного по многолетней норме июля.

«При этом показания барометров будут стремительно расти и к четвергу-пятнице выйдут на уровень 757 миллиметров ртутного столба, а это на 12 единиц выше нормы, что эквивалентно погружению в шахту глубиной более 100 метров, что может оказать негативное влияние на гипертоников», – сообщил синоптик.

Эксперт также рассказал, что в связи с отсутствием турбулентного перемешивания воздуха и инверсионного слоя, под которым будут накапливаться частицы выбросов в атмосферу, в несколько раз увеличится концентрация СО2, а значит, существенно ухудшится экологическая ситуация.

Ранее сообщалось, что в воскресенье переменная облачность без осадков ожидается в Московском регионе.