Новый туристический кластер решили создать на участке 800 га под Анапой

Туристско-рекреационный кластер «Новая Анапа» общей площадью более 800 га будет создан в станице Благовещенской на берегу Черного моря в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщили в администрации Краснодарского края.

«Анапа должна стать круглогодичным курортом с рекреационными зонами, которые туристы смогли бы посещать не только в летний сезон. Инструменты национального проекта по туризму дают широкие возможности для создания туристического кластера «Новая Анапа», причем в горизонте двух-трех лет. Важный фактор при планировании курорта – это учет интересов местных жителей, природных особенностей территории с акцентом на развитие транспортной логистики», – приводятся на сайте администрации региона слова зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, посетившего место строительства будущего кластера.

Отмечается, что федеральные власти окажут поддержку региональным в реализации проекта. «Мы определили, что корпорация «Туризм.рф» будет активным участником реализации проекта. По предварительным расчетам, инвестиции составят около 250 млрд рублей», – отметил Чернышенко.

Уточняется, что ранее подобных проектов на Кубани не реализовывали. «Несколько зон для отдыха, прогулок, здоровья, спорта. Вся застройка предусматривается в едином архитектурном стиле. Наша задача – создать такой проект, который будет привлекать туристов. С качественной инфраструктурой и высоким уровнем сервиса. Особое внимание уделим и транспортной логистике. Отдыхающие должны чувствовать себя комфортно с момента, когда они пересекут границы Краснодарского края, – отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Предполагается, что строительство кластера позволит увеличить туристический поток в Краснодарский край на 2-3 млн человек в год. По словам мэра Анапы Василия Швеца, появление нового туристско-рекреационного кластера даст 25 тыс. новых рабочих мест. «Здесь построят более 50 гостиниц трех-четырех-пяти звезд», – добавил он.