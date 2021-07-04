 

Новый туристический кластер решили создать на участке 800 га под Анапой

04.07.2021, 11:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Туристско-рекреационный кластер «Новая Анапа» общей площадью более 800 га будет создан в станице Благовещенской на берегу Черного моря в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщили в администрации Краснодарского края.

«Анапа должна стать круглогодичным курортом с рекреационными зонами, которые туристы смогли бы посещать не только в летний сезон. Инструменты национального проекта по туризму дают широкие возможности для создания туристического кластера «Новая Анапа», причем в горизонте двух-трех лет. Важный фактор при планировании курорта – это учет интересов местных жителей, природных особенностей территории с акцентом на развитие транспортной логистики», – приводятся на сайте администрации региона слова зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, посетившего место строительства будущего кластера.

Отмечается, что федеральные власти окажут поддержку региональным в реализации проекта. «Мы определили, что корпорация «Туризм.рф» будет активным участником реализации проекта. По предварительным расчетам, инвестиции составят около 250 млрд рублей», – отметил Чернышенко.

Уточняется, что ранее подобных проектов на Кубани не реализовывали. «Несколько зон для отдыха, прогулок, здоровья, спорта. Вся застройка предусматривается в едином архитектурном стиле. Наша задача – создать такой проект, который будет привлекать туристов. С качественной инфраструктурой и высоким уровнем сервиса. Особое внимание уделим и транспортной логистике. Отдыхающие должны чувствовать себя комфортно с момента, когда они пересекут границы Краснодарского края, – отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Предполагается, что строительство кластера позволит увеличить туристический поток в Краснодарский край на 2-3 млн человек в год. По словам мэра Анапы Василия Швеца, появление нового туристско-рекреационного кластера даст 25 тыс. новых рабочих мест. «Здесь построят более 50 гостиниц трех-четырех-пяти звезд», – добавил он.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.07 / Пассажирам указали на главную ошибку при сдаче багажа в аэропорту

26.03 / Fox News – расовая ненависть разрушит США, если не остановить её сейчас

30.12 / Раскрыто название российского ядерного буксира для полетов к Луне

14.08 / Рошаль заявил о готовности сделать прививку от COVID-19

03.02 / На Украине планируют переименовать донбасский поселок в Нью-Йорк

09.07 / Медведев рассказал об отношениях с Путиным

08.08 / Россия намерена следить за выборами в Белоруссии

25.07 / Исмаилов во время боя в Сочи сломал Емельяненко нос

02.12 / ДТЭК ВИЭ начали проверку солнечных электростанций инновационными умными дронами

12.08 / Глава МВД Белоруссии приказал силовикам не трогать журналистов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика