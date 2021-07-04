В Кабардино-Балкарии вертолет совершил жесткую посадку

При проведении сельхозработ в Кабардино-Балкарии вертолет совершил жесткую посадку., сообщают в экстренных службах.

«По предварительным данным, при проведении сельскохозяйственных работ совершил жесткую посадку вертолет», – рассказал представитель экстренных служб РИА «Новости».

Он также добавил, что марка вертолета и подробности происшествия уточняются.

Напомним, легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку в городском округе Лыткарино Подмосковья, пострадали два человека.