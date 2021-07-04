 

В Кабардино-Балкарии вертолет совершил жесткую посадку

04.07.2021, 11:34, Новости дня
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При проведении сельхозработ в Кабардино-Балкарии вертолет совершил жесткую посадку., сообщают в экстренных службах.

«По предварительным данным, при проведении сельскохозяйственных работ совершил жесткую посадку вертолет», – рассказал представитель экстренных служб РИА «Новости».

Он также добавил, что марка вертолета и подробности происшествия уточняются.

Напомним, легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку в городском округе Лыткарино Подмосковья, пострадали два человека.



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