В Кабардино-Балкарии вертолет совершил жесткую посадку
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При проведении сельхозработ в Кабардино-Балкарии вертолет совершил жесткую посадку., сообщают в экстренных службах.
«По предварительным данным, при проведении сельскохозяйственных работ совершил жесткую посадку вертолет», – рассказал представитель экстренных служб РИА «Новости».
Он также добавил, что марка вертолета и подробности происшествия уточняются.
Напомним, легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку в городском округе Лыткарино Подмосковья, пострадали два человека.
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