Мнение: Кухня должна быть от пола до потолка

С возрастом люди становятся занудами. Молодой парень примет заявку и сразу побежит делать. Старый мастер сначала покряхтит, подумает. Соберёт сумку с инструментом. Подумает ещё раз, откроет справочник. Позвонит, уточнит что-нибудь. Только потом неспешно поковыляет к месту поломки.

В итоге, правда, окажется, что старый мастер решил проблему с первого раза и надолго, а молодой спец три раза возвращался то за клещами, то за предохранителями… но как же тяжко топтаться на месте и слушать наставления старых пней, когда хочется уже выбежать за дверь, чтобы немедленно обнажить отвёртку и приступить к действию!

На днях я был в мебельном центре, искал себе хорошее кресло для чтения. Ничего подходящего не нашёл, однако невольно отсмотрел в процессе поисков добрую сотню метров кухонь самых разных стилей и расценок. Некоторые кухни могли похвастаться приемлемым дизайном, однако с практической точки зрения я бы забраковал каждую.

Я прикрепил к посту фото фрагмента моей собственной кухни, чтобы показать, как надо делать «для жизни», а не для экспозиции мебельного магазина.

Нижний ряд — навесные шкафчики, из которых обычно и состоит верхняя половина стандартной кухни. Обратите внимание, открытых полочек тут нет, всё содержимое надёжно защищено от кухонной пыли и от нескромных взглядов гостей. Если только у вас нет горничной, я настоятельно рекомендую закрывать шкафчики наглухо — или простыми дверцами из ЛДСП, как у меня, или стильными филёнками из натурального дерева, если вы любите красоту, а деньги жгут вам карман. Полочки с балюстрадами зарастают пылью моментально, особенно если вы что-то готовите на плите. Протирать их — удовольствие на редкого любителя.

Средний ряд кухни — шкафчики высотой в 30 сантиметров, в которые помещается ну очень много всего. Мой ряд шкафчиков тянется от стены до стены, занимая место в том числе и над холодильником. В стандартной кухне этого ряда иногда нет, вместо него идёт пустое пространство. Это расточительно — если у вас хватает денег только на стандартную кухню, значит вы точно не можете позволить себе отказаться от шкафчиков, которые, будучи поставлены на пол, оккупировали бы никак не меньше квадратного метра.

Наконец, верхний ряд — откидные пластины высотой в 13 сантиметров, которые закрывают пространство между шкафчиками и потолком. В это пространство идеально помещаются разные длинномеры — строительные уровни, свёрнутые чертежи, метательные копья и прочие палки от швабр, которые обычно зарастают пылью где-нибудь по углам. Второе пространство для длинномеров — цоколь кухни, пространство между нижними тумбами и полом. Там у меня живёт, к примеру, гриф от штанги, который слишком много весит, чтобы я счёл хорошей идеей положить его на самый верх.

Пластины, которые закрывают низ и верх кухни, решают сразу две проблемы. Во-первых, они защищают верх шкафчиков и пол кухни от пыли. Во-вторых, они позволяют мне спрятать с глаз подальше барахло, которым я пользуюсь крайне редко, но которое я при этом не готов выкидывать. Делайте кухню от пола до потолка — вы сэкономите тем самым и на уборке, и на квадратных метрах.

Важный, но неочевидный нюанс. Даже мне, с моим ростом в два метра, приходится забираться на табуретку, чтобы достать до верхнего яруса. У меня есть крепкая и устойчивая табуретка специально для таких целей, я вам её уже показывал несколько лет назад:

https://olegmakarenko.ru/916615.html

Поставить табуретку в нужное место недолго, однако проблема в том, что верхний ярус длинный, и чтобы изучить его содержимое внимательно, табуретку надо несколько раз переставлять. С нижним ярусом тоже не всё так просто — чтобы посмотреть, что внутри, надо нагибаться, отщёлкивать клипсы, тянуть голову вниз. Я плохой гимнаст, подобные упражнения мне претят.

Для решения проблемы у меня на компьютере есть файлик с названием «Что где лежит.txt». Когда мне нужно что-нибудь достать, я открываю файл, и сразу вижу, что две длинных палки лежат под кухней, а контейнер для кошкокорма и гигрометр — над кухней слева. У меня в квартире есть и другие труднодоступные места, содержимое которых также перечисляется в этом файле.

Казалось бы, занудство. Однако если бы знали, каким торжеством переполняется мой организм, когда мне нужна, например, небольшая деревянная дощечка, но я не роюсь хаотично по всем шкафам, а открываю свой файлик, чтобы немедленно увидеть, где конкретно она лежит!