Куда бежит по полю Любка? – Личное мнение

43-летняя Любка Толкалина, сделав фотосессию на могилке Бродского, снова решила вернуться к истокам.

К истокам — это снова фоткаться голенькой на свежевспаханном поле.



Фото: Соцсети

Получив заряд негатива после фотографии из Рязанской области, Любка вдруг объявила, что очень сложно устроена и сравнила себя с Афродитой.

« Я сложно устроена — для меня лишний здесь тот, кто меня не любит».

Не знаю, что особо сложного в Любке — ну, вижу поле. Вижу голую бабу в поле. Пятки грязные, 43-летние прелести весьма сомнительны. На Афродиту не тянет.

Что за тяга выставить писю и сисю людям? Жили все спокойно, крутили ленту Инстаграма, а тут — бац, вот тебе голенький силуэт!

Я представляю тракториста, кто пахал поле. Он старался, поливал трудовым потом борозду. И тут, на тебе, вот, пожалуйста, только всё закончил, как по полу побежала 43-летняя баба — сверкает задницей.

«Лето! Горячими пятками по горячей земле. Иначе зачем еще ездить в деревню».

Действительно, зачем ещё ехать в деревню, если не раздеться и не побежать грязными пятками по чернозёму?

В чём цель Любки, как считаете?

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