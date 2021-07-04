 

Мнение: Семейный узник

04.07.2021, 11:08, Разное
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По заявлению Елены Батуриной, экс-первой леди Москвы, суд отправил в камеру ее родного брата Виктора.

Жили-были не старик со старухой, а брат с сестрой. Брат на девять лет старше, в детстве и юности, скорей всего, любил и защищал сестренку.

Когда брат с сестрой выросли, стали богатыми и  знаменитыми, но едва ли счастливыми. Вот уже много-много лет брат пытается заполучить у сестры 13 млрд рублей. Но сестра считает, что не должна брату. И написала заявление с требованием посадить брата за мошенничество.

В общем, брат, снова в тюремной камере…

А я вот думаю, если бы Виктор и Елена Батурины в 90-х не стали богатыми и знаменитыми,  были бы они счастливее? Или даже бедными и несчастными так и жили бы, ненавидя друг друга?

На снимке: брат и сестра,фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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