Мнение: Семейный узник
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По заявлению Елены Батуриной, экс-первой леди Москвы, суд отправил в камеру ее родного брата Виктора.
Жили-были не старик со старухой, а брат с сестрой. Брат на девять лет старше, в детстве и юности, скорей всего, любил и защищал сестренку.
Когда брат с сестрой выросли, стали богатыми и знаменитыми, но едва ли счастливыми. Вот уже много-много лет брат пытается заполучить у сестры 13 млрд рублей. Но сестра считает, что не должна брату. И написала заявление с требованием посадить брата за мошенничество.
В общем, брат, снова в тюремной камере…
А я вот думаю, если бы Виктор и Елена Батурины в 90-х не стали богатыми и знаменитыми, были бы они счастливее? Или даже бедными и несчастными так и жили бы, ненавидя друг друга?
На снимке: брат и сестра,фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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