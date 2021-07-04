Девять миллионов «лишенцев»

Как люди потеряют право избираться?

Движение «Голос» опубликовало доклад о новых «лишенцах» в России. По оценке «Голоса», пассивного избирательного права лишены не менее девяти млн человек, а после принятия «закона против ФБК*» (внесенного в список экстремистских организаций) число таковых вырастет многократно.

Девять млн — это около 8% всех российских избирателей. Оснований для лишения их пассивного избирательного права сейчас несколько:

наличие вида на жительство или гражданства в другой стране,

связь с «экстремистскими» организациями,

наличие судимости по ряду уголовных дел,

оправдание нацизма.

Кого могут лишить права участвовать в выборах в органы власти

Иностранцы в своей стране

Cамая большая группа «лишенцев» — обладатели вида на жительство или гражданства других стран. Такие россияне могут участвовать в выборах только в органы муниципальной власти при наличии соответствующего международного договора.

В 2007 году в отказном определении на жалобу Владимира Кара-Мурзы о запрете участвовать в выборах в Московскую областную думу из-за второго гражданства КС постановил, что это решение конституционно. По версии судей, только лишение избирательного права лиц с двумя паспортами сохраняет российский суверенитет.

Точное число россиян с видом на жительство или вторым гражданством неизвестно. В 2015 году Федеральная миграционная служба заявляла, что, по ее подсчетам, два гражданства есть у шести млн россиян, из которых пять с половиной млн прошли процесс натурализации в России.

По данным ЦИК, в начале 2021 года за рубежом было зарегистрировано более 1,8 миллиона избирателей.

По подсчетам же ООН, постоянно за пределами РФ в 2020 году проживало около 10,8 миллиона россиян. С 2015 года, после десятилетнего снижения уровня эмиграции, эта цифра выросла на 600 тысяч человек. У значительной части есть вид на жительство или второе гражданство.

Судебные «лишенцы»

Лишают права быть избранным и осужденных по 417 статьям Уголовного кодекса, запрет действует и после снятия или погашения судимости. У большинства осужденных нет политических амбиций, однако наказания по этим статьям получают и гражданские активисты, и оппозиционные политики.

Для особо тяжких преступлений запрет действует в течение 10 лет после отбытия наказания. Таким образом, если учитывать и срок тюремного заключения, осужденные не могут участвовать в выборах в течение как минимум двадцати пяти лет.

Сергей Фургал, экс-губернатор Хабаровского края, один из политзаключенных, которому грозит уголовное наказание по статье за особо тяжкое преступление. С июля 2020 года он находится в СИЗО из-за подозрения в причастности к убийствам хабаровских предпринимателей в 2004–2005 гг. Если его признают виновным, он лишится права избираться до конца жизни.

Части 1 и 2 статьи 212 об организации и участии в массовых беспорядках относятся к категории тяжких или особо тяжких деяний. По этим статьям наказание получила часть осужденных по «болотному делу». Приговоры по этим статьям также грозили фигурантам «московского дела», однако в итоге дела либо прекратили, либо переквалифицировали на менее тяжкую статью 318 о применении насилия к представителю власти.

Алексей Навальный лишился возможности избираться после приговора по части 4 статьи 160 УК РФ по второму делу «Кировлеса», этот состав также относится к тяжким деяниям. Непогашенная судимость стала официальным основанием для отказа регистрации Навального на выборах президента 2018 года.

Статьи для политических оппонентов

Запрет на выдвижение получают и осужденные по «экстремистским» статьям уголовного и административного кодексов. По этим составам часто проходят активисты и оппозиционные политики. Например, бывший оператор ФБК Павел Зеленский получил 1 год и 11 месяцев лишения свободы за «призывы к экстремизму».

Уголовное наказание по статьям за экстремизм с 2010 по 2020 год получили 3 363 россиянина.

В КоАП предусмотрено две «экстремистских» статьи: статья 20.3 о публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики и статья 20.29 о производстве и распространении экстремистских материалов. Административные дела за экстремизм используются против активистов, простых участников оппозиционных митингов, например, только за 2020 год 34 человека были привлечены за репост ролика Алексея Навального «Припомним жуликам и ворам их Манифест-2002» (признан экстремистским материалом).

Ежегодно по этим составам штрафы или аресты получают 3–4 тысячи человек. После внесения поправок в 2021 году в статью 20.3 о запрете на демонстрацию нацистской символики без негативной оценки получить административные наказания могут еще больше граждан.

В перспективе лишиться пассивного избирательного права могут и около 10 тысячи человек, получившие административное наказание по статье 20.2 («‎Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»‎) после зимних митингов в поддержку Алексея Навального. При трех задержаниях по этому составу в течение полугода полиция имеет право возбудить уголовное дело по «дадинской» статье. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на пять лет.

«Дадинская» статья относится к преступлениям средней тяжести, осужденные по этим составам лишены права избираться на пять лет после погашения или снятия судимости. К этой категории также относится «народная» предпринимательская статья за мошенничество (статья 159) — за десять лет по ней были осуждено около 51 тысячи человек.

Применение насилия к представителю органов власти (статья 318) тоже квалифицируется как преступление средней тяжести. Этот состав часто становится инструментом для давления на активистов после акций протестов. В 2021 году после митингов в поддержку Алексея Навального по этой статье было возбуждено 43 уголовных дела, 12 фигурантов уже получили реальные сроки.

В постановлении Конституционного суда РФ от 2013 года прописано, что ограничения избирательного права должны быть «‎разумными, соразмерными и обоснованными», а лишать пассивного избирательного права можно автоматически виновных в тяжких и особо тяжких деяниях. Однако в то время запрет на право выдвижения распространялся только на эти категории преступлений и на экстремистские составы. После расширения перечня таких статей запрет на них распространился автоматически.

Европейский суд по правам человека признал автоматическое лишение избирательных прав без разбору — противоречащим основным правам и свободам человека.

Запрет на участие в выборах получают также фигуранты судебных решений, в которых установлена агитация с призывом к экстремизму, оправданием нацизма, разжиганием розни или пропаганда исключительности или превосходство по ряду признаков.

Избирательные санкции

В списке потенциальных «лишенцев», который составил «‎Голос», сейчас 75 политиков и общественных деятелей. Критериями для включения в список стало наличие административных наказаний по митинговым и «экстремистским» статьям и открытые уголовные дела против политиков. Список составлен на основе открытых данных и, по мнению «‎Голоса», может быть неполным. В докладе также представили список политиков, уже лишенных пассивного избирательного права в течение последнего года.

В списке потенциальных «лишенцев» — Сергей Фургал, Андрей Пивоваров и Кетеван Хараидзе, которые сейчас находятся в СИЗО, Максим Резник, сидящий под домашним арестом, Дмитрий Гудков, покинувший Россию под угрозой уголовного дела.

За последний год из-за вступивших в силу решений суда права избираться лишены шесть политиков. Трое — из-за уголовного преследования. Андрея Боровикова приговорили к двум с половиной годам лишения свободы, Юлию Галямину — к двум годам условно по «дадинской» статье, Николая Платошкина — к пяти годам условно. После отбытия или снятия судимости им нельзя избираться еще в течение пяти лет.

Еще трое получили административные наказания по статьям 20.3 («Публичное демонстрирование нацистской символики») и 20.29 КоАП («Производство и распространение экстремистских материалов»). Евгений Доможиров, экс-депутат горсовета Вологды и председатель движения «Вместе», потерял право выдвижения из-за видео, где он сравнил действующего мэра города и губернатора Вологодской области с фашистами. Юрий Юхневич, депутат Тюменской облдумы от КПРФ, стал «лишенцем» за репост ролика Алексея Навального. Антон Мирбадалев оштрафован на одну тысячу рублей по той же статье за репост ролика в 2010 году.

После принятия в конце мая «закона против ФБК», запретившего участвовать в выборах людям, связанным с экстремистскими организациями, число «лишенцев» может значительно вырасти. Из-за размытых формулировок под действие закона могут попасть сотни тысяч людей, поддерживающих ФБК.

Оппозиционеры Илья Яшин и Олег Степанов, бывший координатор московского штаба Навального, стали первыми людьми, которых не допустили до выборов, ссылаясь на новый закон.

«Количество видов запретов для политиков в праве избираться сегодня настолько велико, что далеко не все из них еще начали массово применяться. В расставленные капканы может угодить любой активный гражданин, — считает Григорий Мельконьянц, сопредседатель движения «Голос» и один из авторов доклада о новых «лишенцах» в России. — Многие нормы явно приняты на вырост. Следует ожидать, что количество «лишенцев» будет расти, если политическая система в стране не оздоровится. Предсказать, насколько рост будет бурным, — сложно, так как это зависит от многих факторов: смогут ли не допущенные до выборов кандидаты оспорить в Конституционном суде введенные ограничения, насколько активно власть будет использовать уголовное и административное преследование оппозиционных кандидатов на региональных и местных выборах, будут ли массово использовать признак причастности к «экстремистским» организациям».

СПИСОК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЛИШЕНЦЕВ «ГОЛОСА»

Имя политика — За что его/ее могут лишить права избираться

Ананьин Вадим — Акции, «Открытая Россия»**

Байбулатов Урал — Акции

Беспалов Сергей — Штаб Навального*

Бойко Сергей — Акции

Бойко Сергей Андреевич — Акции

Бондаренко Николай — Ролики на YouTube, акции

Быковских Николай — Акции

Бычкова Елизавета — Акции, штаб Навального*

Воробьев Александр — Встреча с избирателями

Ворсин Алексей — Акции

Востриков Иван — Акции, штаб Навального*

Гресько Алексей — Акции, штаб Навального*

Гудков Дмитрий — Тетя не заплатила за аренду в 2015 году

Данилов Илья — Акции, штаб Навального*

Евдокимова Марина — Акции, штаб Навального*

Емельянов Олег — Акции, штаб Навального*

Енгалычева Екатерина — Акции

Жуковский Владислав — Акции

Забелин Максим — Акции

Зинатуллин Руслан — Акции

Зыков Александр — Акции, штаб Навального*

Иосилевич Михаил — Предоставил помещение для тренинга наблюдателей

Казанков Иван — Руководил колхозом

Калинин Владимир — Взял кредит под залог грузовика, который позже попал в аварию

Калиниченко Станислав — Акции, штаб Навального*

Канарев Артем — Акции

Капиносова София — Акции, штаб Навального*

Картавцева Ольга — Акции, штаб Навального*

Киселев Константин — Акции

Климов Максим — Акции, штаб Навального*

Козлов Дмитрий — Соратник Сергея Фургала

Кочегин Евгений — Акции, штаб Навального*

Кочкин Семен — Акции, штаб Навального*

Кузнецов Сергей — Соратник Сергея Фургала

Лекиашвилли Елена — Акции, штаб Навального*

Ляскин Николай — Публичная поддержка Навального

Митрохин Сергей — Публичная поддержка Навального

Михайлов Олег — Акции

Норман Ирина — Акции, штаб Навального*

Нуртдинов Руслан — Акции

Останин Вадим — Акции, штаб Навального*

Пивоваров Андрей — «Открытая Россия»**

Рау Виктор — Акции

Резник Максим — У родственника нашли коноплю

Рогожкин Александр — Акции

Ройзман Евгений — Публичная поддержка Навального

Рудакова Диана — Акции, штаб Навального*

Рыжков Владимир — Репост поста

Рябчук Александр — Акции

Сарапулов Захар — Акции, штаб Навального*

Светов Михаил — Посты про митинги

Скультецкий Андрей — Акции

Смирнов Александр — Встреча с избирателями

Соболь Любовь — Работа в ФБК*

Соловей Валерий — Собрание с жителями

Степанов Олег — Штаб Навального*

Струнин Антон — Акции, штаб Навального*

Ступин Евгений — Акции

Трегубов Роман — Штаб Навального*

Ухов Сергей — Акции, штаб Навального*

Фадеева Ксения — Акции, штаб Навального*

Фатеев Андрей — Акции

Фатьянова Ирина — Акции, штаб Навального*

Фильченко Галина — Акции

Фургал Сергей

Хараидзе Кетеван — Боролась с незаконной застройкой

Цибирев Дмитрий — Акции, штаб Навального*

Цукасов Сергей — Акции

Чанышева Лилия — Акции, штаб Навального*

Шварц Алексей — Расследование о фальсификациях на голосовании

Шлосберг Лев — Акции

Юхневич Юрий — Репост ролика

Янкаускас Константин — Публичная поддержка Навального

Яумбаев Артем — Акции, штаб Навального*

Яшин Илья — Публично поддерживал Навального

* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального) — признан экстремистской организацией и запрещен в России** «Открытая Россия» — признана нежелательной и прекратила свое существование*** Эмигрировал из страныОлеся Павленко, дата-отдел «Новой газеты»

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