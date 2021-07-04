Шевченко: Не думаю, что сборная Украины в матче с Англией не показывала тот футбол, который она проповедует

“Сегодняшняя игра изменила счет за счет эпизода. Я не думаю, что сборная Украины сегодня не показывала тот футбол, который она проповедует. Мы не отказались от своих принципов. Были хорошие кусочки, но есть такие моменты, особенно стандарное положение, в которых, к сожалению, мы сегодня не доработали. И травма [Сергея] Кривцова, прежде всего, потому что он опытный защитник, имеет определенную анотропометрию, нам тоже в свою очередь не пошла на руку… У нас на сегодняшний момент нет таких крепких защитников, которые могли бы противостоять англичанам. Особенно в “верховой” борьбе”, – сказал Шевченко.

По словам Шевченко, он доволен выступлением команды. Главный тренер поблагодарил игроков.

В эфире канала “Футбол 1” Шевченко отметил, что потеря Кривцова, который “мог составить конкуренцию на “втором этаже” для сборной Украины была ощутимой. Он заявил, что пока итоги матча подводить не будет.

“Подведем, когда прилетим в Киев. Поговорим, что было хорошо сделано, а что – плохо”, – сказал он.

Контекст:

Сборная Украины по футболу в этом году впервые в истории преодолела групповой этап чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира.

В 1/8 финала Евро 2020 украинцы победили команду Швеции со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал турнира.

3 июля в Риме команда Андрея Шевченко встретилась со сборной Англии, украинцы проиграли со счетом 0:4 и покинули турнир. Издание “ГОРДОН” вело текстовую онлайн-трансляцию матча.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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