 

Командующий ВМС Украины Неижпапа о проведении Sea Breеze: Провокаций со стороны РФ не исключаем

04.07.2021, 10:52, Новости дня
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“Таким образом провокаций со стороны Российской Федерации не исключаем: на этот случай на кораблях участников Sea Breeze существуют определенные отработанные процедуры”, – сказал он.

2 июля Министерство обороны Украины заявило, что Россия вывела в Черное море почти весь корабельный состав Черноморского флота на фоне международных маневров See Breeze

Контекст:

Sea Breeze – ежегодные многонациональные морские учения, включающие морской, наземный и воздушный компоненты. Они проводятся совместно Соединенными Штатами и Украиной в Черноморском регионе с 1997 года. Учения Sea Breeze 2021 начались 28 июня и будут продолжаться до 10 июля.

В этом году в рамках учений в Черном море будет рекордное количество участников. Маневры станут самыми масштабными с 1997 года, говорил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

Учения состоят из четырех фаз: прибытие сил и развертывание пунктов управления, слаживание сил, активная фаза, подведение итогов учений и свертывание сил. Они будут проходить в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, на Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, в дельте реки Дунай.

Россия призывала НАТО отказаться от учений из-за “агрессивного характера” и “поощрений милитаристских настроений” Украины. Когда учения все же начались, российские военные заявили, что следят за кораблями – участниками Sea Breeze.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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