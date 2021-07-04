 

В Xiaomi создали универсальный зонт оригинальной конструкции

04.07.2021, 10:50, Новости дня
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Специалисты китайской компании Xiaomi разработали универсальный зонт, который предназначен для защиты одновременно и от дождя, и от солнечных лучей.

Специальное покрытие не пропускает не только воду. Оно также эффективно отражает тепло и ультрафиолетовое излучение. Кроме того, зонт сконструирован по принципу обратного складывания, что не позволяет воде стекать на ручку.

Также в зонт вмонтирован достаточно мощный диодный фонарик. Направление луча регулируется. Им можно освещать дорогу перед собой и тогда, когда зонт сложен, и тогда, когда он раскрыт. Это очень удобно, утверждают разработчики. Зонт раскрывается и складывается всего за одну секунду. Для этого достаточно лишь нажать на кнопку.



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