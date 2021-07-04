В «Лаборатории Касперского» создали суперзащищенный мобильный телефон

Этот смартфон практически невозможно взломать, сообщают представители «Лаборатории Касперского». Они представили мобильный телефон с собственными усовершенствованиями, которые делают его недоступным для хакеров.

Секрет состоит в использовании фирменной операционной системы KasperskyOS. В данном случае, разработка предназначена для использования в корпоративном секторе. Однако специалисты компании не исключат, что смартфоны с высокой степенью защищенности заинтересуют также и обычных пользователей.

Правда, сам аппарат из-за сверхзащищенной операционной системы лишен всех тех примочек, к которым уже привыкли люди. Например, он вовсе не предназначен для скачивания музыки. Получилась обычная «звонилка».