 

В «Лаборатории Касперского» создали суперзащищенный мобильный телефон

04.07.2021, 10:50, Новости дня
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Этот смартфон практически невозможно взломать, сообщают представители «Лаборатории Касперского». Они представили мобильный телефон с собственными усовершенствованиями, которые делают его недоступным для хакеров.

Секрет состоит в использовании фирменной операционной системы KasperskyOS. В данном случае, разработка предназначена для использования в корпоративном секторе. Однако специалисты компании не исключат, что смартфоны с высокой степенью защищенности заинтересуют также и обычных пользователей.

Правда, сам аппарат из-за сверхзащищенной операционной системы лишен всех тех примочек, к которым уже привыкли люди. Например, он вовсе не предназначен для скачивания музыки. Получилась обычная «звонилка».



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