 

Российские ученые создали технологию для уничтожения коронавируса за секунду

04.07.2021, 10:48, Разное
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Специалисты из РФ разработали технологию, которая способна буквально за одну секунду полностью уничтожить коронавирус. Речь идет о наномембране, мгновенно очищающей воздух от микроорганизмов и инфекций.
Мембрана за счет поступления электротока накаляется до рекордной отметки в 300-400 градусов. Сообщается, что при таких условиях воздух в помещении быстро очищается. Эта разработка особенно является актуальной, когда весь мир продолжает бороться с коронавирусом. Авторы исследования не исключают, что в будущем данная технология будет использоваться в системах кондиционирования. Путем нагревания мембраны даже до 100-150 градусов сразу же исчезнут все вирусы и вредные организмы.

В мире до сегодняшнего дня отсутствовали материалы, которые бы параллельно нагревались и поэтапно фильтровали воздух. В связи с этим у российской разработки пока нет аналогов, пишет портал «Слово и дело».



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