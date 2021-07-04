Эксперт Кусков перечислил способы определения местоположения человека

Эксперт Денис Кусков пояснил о способах, посредством которых можно определить местоположение человека. По его словам, для получения данной информации существуют услуги операторов связи, например – «радар» и «локатор».

Местонахождение телефона можно определить посредством USSD-запроса. Также специалисты разработали программы-пеленгаторы, устанавливающиеся из магазина приложений. Однако их можно загрузить только с разрешения владельца устройства. Если сделать это без согласия пользователя, то человека обвинят в противоправных действиях.

В некоторых мессенджерах есть аналогичная опция, нужно только включить геолокацию. Также сейчас распространена услуга «родительский контроль». Отец и мать могут следить за ребенком посредством специальных сервисов. Также есть возможность обратиться к мобильным операторам, чтобы найти конкретного пользователя.

Эксперт отметил, что ряд программ устанавливается в законном порядке, но есть и те сервисы, которые загружаются без разрешения. В последнем случае они не являются легитимными, пишет портал «Политэксперт».