Эксперт Кусков перечислил способы определения местоположения человека

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04.07.2021, 10:48, Разное
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Эксперт Денис Кусков пояснил о способах, посредством которых можно определить местоположение человека. По его словам, для получения данной информации существуют услуги операторов связи, например – «радар» и «локатор».
Местонахождение телефона можно определить посредством USSD-запроса. Также специалисты разработали программы-пеленгаторы, устанавливающиеся из магазина приложений. Однако их можно загрузить только с разрешения владельца устройства. Если сделать это без согласия пользователя, то человека обвинят в противоправных действиях.

В некоторых мессенджерах есть аналогичная опция, нужно только включить геолокацию. Также сейчас распространена услуга «родительский контроль». Отец и мать могут следить за ребенком посредством специальных сервисов. Также есть возможность обратиться к мобильным операторам, чтобы найти конкретного пользователя.

Эксперт отметил, что ряд программ устанавливается в законном порядке, но есть и те сервисы, которые загружаются без разрешения. В последнем случае они не являются легитимными, пишет портал «Политэксперт».



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