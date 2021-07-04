 

Терапевт Когтев назвал способы ликвидировать головную боль без лекарств

04.07.2021, 10:48, Разное
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Врач Михаил Когтев подробно объяснил, как можно без приема специальных лекарств бороться с головной болью. Также он назвал случаи, когда человеку необходимо очно посетить врача.
Все головные боли делятся на два типа: те, которые появляются самостоятельно, а также вторичные, то есть возникают в результате определенного заболевания. Без приема медпрепаратов можно избавиться только от первичных. Чаще всего пациенты испытывают «головную боль напряжения». Она возникает на фоне стрессов, переживаний, депрессии, тревожных расстройств. В данном случае кора головного мозга начинает работать более усиленно, поэтому появляется мышечное напряжение. Такие дискомфортные ощущения устраняются посредством релаксации. Здесь важно заниматься дыхательными практиками, медитациями.

Без помощи врача нельзя избавиться от мигреней. Важно помнить, что голова может болеть из-за сердечно-сосудистых патологий, на фоне артериальной гипертензии. Если это ощущение сопровождается тошнотой, то необходимо обратиться к медицинскому специалисту.

Человек должен научиться определять интенсивность появившейся головной боли. Например, для этого можно использовать шкалу от нуля до десяти. С болью до пяти единиц человек способен справиться самостоятельно, а в остальных случаях необходимо обратиться к врачу, пишет портал «Политэксперт».



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