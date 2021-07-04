 

Эксперт оценила вероятность повышения курса доллара до 100 рублей

04.07.2021, 10:40, Новости дня
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Гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет считает, что стоимость доллара не поднимется до 100 рублей, если не произойдет существенных геополитических потрясений.

«Сто рублей доллар не будет стоить, если не произойдет существенных геополитических потрясений. Если отношения с США стабилизируются, то мы ожидаем, что курс доллара в ближайшей перспективе будет колебаться в пределах 71-73 рублей», – приводит ее слова РИА «Новости».

В то же время, как отметила Розенцвет, есть большая вероятность, что ФРС США будет работать на повышение стоимости доллара. В этой ситуации можно ожидать небольшого ослабления курса рубля осенью – до 74–76 рублей за доллар.

«Если все-таки геополитическое давление будет усиливаться, но не катастрофично, то мы ждем ослабления рубля до 78–82 рублей за доллар. Но не более того. Никаких 100 рублей за доллар не прогнозируется», – добавила глава НРА.

2 июля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек, курс евро снизился на 7,5 копейки.



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