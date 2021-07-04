 

Рогозин уточнил судьбу важного модуля для МКС

04.07.2021, 10:40, Новости дня
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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что дата запуска российского модуля «Наука» к Международной космической станции (МКС) будет согласована с США.

«Скоро полетим, согласуем при этом дату с американцами. Они тоже кое к чему готовятся и переживают. Важно, чтобы два события не мешали друг другу», – написал Рогозин в Twitter.

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию «Науки» российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода.

С «Наукой» российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос. Запуск модуля планируется 15 июля.

Ранее сообщалось, что многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» для Международной космической станции возвращен в монтажно-испытательный корпус, поскольку необходимо устранить замечание.



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