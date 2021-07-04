В Якутии для борьбы с лесным пожаром решили вызвать искусственные дожди

Искусственные дожди планируют вызвать в Горном районе, где верховой лесной пожар приблизился на расстояние в полтора километра к селу Кюерелях, рассказали в оперативном штабе Якутии.

Отмечается, что для этого задействуют самолет Ан-26 «Циклон». По данным оперативного штаба, угрозы населенным пунктам нет, информирует РИА «Новости».

К полуночи 4 июля в РФ действовало 243 лесных пожара на площади 363 105 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Якутии, там действуют 150 пожаров на площади 314 614 гектаров.

В июне премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ выделит свыше 2,5 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами, поскольку в ряде регионов сейчас сложная ситуация.