Мнение: Катастрофа на острове Холо

На Филиппинах разбился военно-транспортный "С-130" перевозивший около 80 солдат (с членами экипажа на борту было 92 человека) и 5 единиц легкой бронетехники. Заявляется, что как минимум 40 военным удалось пережить падение самолета. Как минимум 17 уже признаны погибшими. На данный момент спасательные работы продолжаются.

Машина разбилась на острове Холо в провинции Сулу, куда перебрасывались подкрепления для борьбы с террористами занимающимися убийствами и похищениями на южных островах государства.

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