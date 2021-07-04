 

Мнение: Катастрофа на острове Холо

04.07.2021, 10:34, Разное
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На Филиппинах разбился военно-транспортный "С-130" перевозивший около 80 солдат (с членами экипажа на борту было 92 человека) и 5 единиц легкой бронетехники. Заявляется, что как минимум 40 военным удалось пережить падение самолета. Как минимум 17 уже признаны погибшими. На данный момент спасательные работы продолжаются.
Машина разбилась на острове Холо в провинции Сулу, куда перебрасывались подкрепления для борьбы с террористами занимающимися убийствами и похищениями на южных островах государства.

Источник: Colonel Cassad



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